Denuncian despidos injustificados y se encadenarán en la Cooperadora

Mediante resolución, la Comisión Directiva de la Cooperadora Asistencial de la Capital resolvió el día 22 de marzo rescindir los contratos políticos de los agentes Andrés Choque y Andrés Monteros, quienes se desempeñaban en la división de Colectivos, en virtud de supuestos “incumplimientos de funciones, inasistencias y actos de indisciplina”.

Sin embargo, según manifestaron los mencionados trabajadores a InformateSalta, el argumento expuesto no condice con la realidad, y ofrecen pruebas para dejar en limpio sus nombres. “Revisen los relojes, libros de guardia, y los recibos de sueldos, no hay nada de los que se nos acusa”, sostienen ambos.

Choque, de 51 años, quien tiene a su cargo tres hijos menores, explicó que fue notificado de la decisión mientras se encontraba de licencia luego de 3 años y 7 meses de trabajo. “Es un manoseo, un abuso de poder”, manifestó, a la vez que remarcó que se trata de su única fuente de ingreso laboral. "Me están perjudicando, a mi edad es muy difícil conseguir un trabajo, y más con todo lo que dicen", dijo.







En tanto, Monteros, de 39 años, con dos hijos a cargo, manifestó que jamás faltó ni llegó tarde en los 5 años que prestó servicio - con excepción de pedidos médicos - y vinculó la decisión a los reclamos realizados sobre las malas condiciones en las que debían trabajar. “Yo les decía las cosas de frente, no podíamos trabajar con un camión con la puerta atada con alambre, era un riesgo para nosotros y terceros”, expresó.

Ambos responsabilizan a Ernesto Núñez, jefe de la División de Colectivos, a quien acusan de abuso de autoridad, y adelantaron que se encadenarán en las puertas de la Cooperadora Asistencial, ubicada en Buenos Aires 693. “No les daba el derecho a descargos”, contó Carlos Herrera, delegado de ATE, a nuestro medio, quien manifestó que apoyarán la propuesta. “Lo último que queda es manifestarse”, dijo.







Herrera señaló que envió una nota pidiendo que se retrotraiga toda la actuación y que vuelvan a ser reincorporados, a la vez que puso el acento en que ambos fueron apartados por cuestiones exactamente iguales, hecho que consta en la notificación a la que accedió InformateSalta. “Hay algo que está mal porque las resoluciones dicen exactamente lo mismo, y si hubiera inasistencia estaría reflejado en los recibos de sueldos”, manifestó.

En ese marco, señaló que las autoridades de la Cooperadora no hicieron nada para tratar de rever la situación. “Hay algo que aparentemente es mentira, se pasaron informes que no son un hecho para una rescisión de contrato como se le hizo a Andrés Choque, por un vehículo que se le dañó, es algo involuntario, no lo hizo a propósito, y cuando dice que no hicieron el desempeño que corresponde en los servicios que le daban a diario, fueron por cuestiones de organización”, sostuvo.







Por último, insistió en que no se puede dejar a personas sin fuente laboral por excusas y falsas acusaciones. “Las dos personas no pueden tener exactamente el mismo tipo de sanción es algo ilógico. Los muchachos sienten que los persiguen”, finalizó.