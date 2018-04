Buscan modificar impuestos a las concesionarias por las ventas de autos

La Cámara de Diputados tratará en la sesión de hoy una iniciativa presentada por el Ejecutivo Provincial a través de la Secretaría de Ingresos Públicos. “Es un pedido que se inicia cuando ACARA logra que el nuevo Código Civil y Comercial defina su actividad como comisionistas” indicó el titular de la cartera, Diego Dorigato.

Por esto, es que las concesionarias solicitaron una modificación en la liquidación de Actividades Económicas. “Esto inicia con una presentación judicial que luego logró una medida de no innovar por la justicia de Mendoza y San Juan. No podíamos fiscalizarlos, es decir, no se podía hacer determinaciones” explicó Dorigato a InformateSalta.

En este contexto, es que la provincia logró el consenso con ACARA para liquidar este impuesto no sobre la factura de venta de un vehículo, sino sobre la diferencia entre el precio de compra y venta. “Hemos definido esta modificación a la ley, donde hacemos lugar al cambio de la base imponible. Se deducirá de la diferencia de la compra y venta pero con una alícuota superior del 15%, este margen no puede ser inferior al 15%, si es inferior tendrán que liquidar el 15 sobre el 15” añadió el secretario de Ingresos Públicos.

Un segundo punto de este proyecto consiste en modificar la alícuota del impuesto de sellos en la transmisión de automotores. Dorigato fundamentó este cambio en que la alícuota estaba baja debido a una diferenciación para las concesionarias locales y porque el Pacto de Consenso Fiscal obliga a Salta a no tener tratamientos diferenciales.” Tuvimos que estandarizar la alícuota y llevarla al 2,5% por la transferencia” manifestó.

El funcionario aseguró que estas modificaciones no generan pérdidas para la provincia, porque se compensa con la alícuota de ingresos brutos y el aumento de sellos. Incluso, sostuvo que por la venta de un auto Salta terminará recaudando un poco más.

Reunión con diputados

Luego del encuentro mantenido ayer en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el diputado provincial Julio Moreno, en diálogo con FM Aries indicó que todas las partes estaban de acuerdo con las modificaciones. “Nos dio tranquilidad porque ellos (ACARA) están de acuerdo con el proyecto que consensuaron con el Ejecutivo”.

Además explicó que estas modificaciones alcanzarán a empresas concesionarias de autos, motos y equipos rurales. “Toda la gama de rodados que tengan la posibilidad de estar inscriptos en un registro” afirmó Moreno.