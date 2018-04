Tensión en el PJ: Gioja se atrincheró en la sede y la policía impide el ingreso de militantes

Después de que la jueza María Romilda Servini de Cubría ordenó la intervención del Partido Justicialista, se viven momentos de tensión en la sede de la calle Matheu, luego de que el presidente José Luis Gioja, desplazado de la conducción, se atrincherara en una de las oficinas.

Tras un cruce con Luis Barrionuevo, flamante interventor, la policía llegó a la sede del PJ, mientras Gioja se encontraba en una de las oficinas. En un breve diálogo con los medios, salió de la sede y adelantó que el miércoles a las 7 se presentará para apelar el fallo. Y hasta le lanzó una indirecta al dirigente del gremio de Gastronómicos: "No me suena a Barrionuevo como presidente. A los dirigentes los eligen los afiliados".







Luego, al ser consultado sobre las declaraciones del nuevo interventor del PJ, que aseguró que se había atrincherado y no quería hablar, espetó: “¿Atrincherado? Los peronistas no usamos esas palabras". Seguido a ello, siguió con el ninguneo: "Hablé con el compañero Barrionuevo y pidió la entrega el partido, pero le dijimos que en la resolución judicial aparece nada más un Luis Barrionuevo y no da un documento de identidad ¿Qué sé yo si es él?".

Debido a la negativa de Gioja de abandonar la sede, llegó hasta el lugar el cuerpo de Infantería, y la Justicia dispuso una medida de fuerza para impedir el ingreso de militantes a la sede del PJ.