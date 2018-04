Gioja desalojó la sede del PJ: “Me voy porque terminé de trabajar”

Bajando la persiana de un martes de tragicomedia, el titular del Partido Justicialista José Luis Gioja abandonó finalmente poco antes de las 22 la sede del partido de la calle Matheu, donde "resistió" durante la tarde encerrado junto a otros dirigentes la entrada del interventor designado este martes por la jueza Servini de Cubria, el gastronómicoLuis Barrionuevo.

"No estabamos atrincherados. Estábamos trabajando, justamente me voy porque terminamos el esquema de trabajo de mañana", afirmó Gioja, y anticipó que este miércoles a primera hora realizarán desde su sector una apelación a la resolución de la magistrada.

El sainete reunió mucha gente en el lugar y eso derivó en que el tránsito debiera cortarse desde temprano en algunas cuadras a la redonda, sumando caos a una tarde del martes en que tampoco pudo circularse por la zona de Congreso por las marchas a favor y en contra del aborto. Por el tenor de la "resistencia" y para evitar que la situación pudiera generar enfrentamientos entre los grupos de Gioja y Barrionuevo, que inundaron la escena de cánticos y gritos, hasta que ya entrada la noche Gioja se decidió a salir y en la vereda acusó a la jueza Servini de "herir a la democracia".

En su fallo la jueza Servini reproduce algunas frases de Carlos Acuña, Secretario General de SOESGYPE, Oscar Guillermo, SecretarioGeneral del SOM y Horacio Alberto Valdez de Secretario General de SOIVA, miembros de las 62 Organizaciones peronistas quienes realizaron el pedido de la intervención a la jueza: "Se realizan convocatorias en las que participan hermanos de frustrados candidatos, dirigentes sin mandato político que perdieron por paliza en las elecciones nacionales, ex funcionarios que solo podían ejercer alguna función a la sombra de la ex Presidente y que en la actualidad nadie reconoce”.

El líder del gremio gastronómico fue designado para "producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria", según la resolución de la magistrada. No obstante, cuando Barrionuevo llegó a la sede de Matheu los seguidores de Gioja no lo dejaron entrar, mientras el dirigente sanjuanino se "atrincheraba" en su oficina.

"Gioja se encerró en una oficina, no quiere hablar y dice que van a apelar. Yo asumí la intervención y por eso vamos a pedir su desalojo", dijo Barrionuevo en ese frustrado primer desembarco en la sede partidaria, dirigiéndose luego a la Seccional 6° de la Policía de la Ciudad, en Monserrat, para pedir el desalojo de Gioja y el resto de los miembros de la conducción partidaria que resistían en la sede del PJ. "No vinimos a pelear con nadie, no queremos violentar nada, Gioja se encerró en la oficina, pero el PJ estaba en acefalía y yo ya soy el interventor", dijo Barrionuevo,

Eran cerca de las 21, Gioja salió a la puerta de la sede del PJ y anunció que "no estábamos atrincherados, nosotros estamos solo atrincherados junto al pueblo argentino", por lo que en breve iban a abandonar el edificio. "Vamos a permanecer media hora más y luego nos retiraremos. Mañana haremos la presentación del amparo, pero quiero decir que esto es una afrenta contra la democracia. No es posible que estemos rodeados de policias para resolver este tema", dijo, indicando que "el Gobierno de Macri está detrás de todo esto". Cuando le preguntaron las razones por las que no estaba allí Daniel Scioli, en su condición de vicepresidente del PJ nacional, Gioja explicó "estuve hablando con él por teléfono, me dijo que tuvo una intervención quirúrgico y por eso no había venido, pero hablé con él...", trató de defenderlo. La situación era tragicómica, porque como Servini le había dado orden a la policía de que "todo el que salía ya no podía volver a entrar", Gioja hablaba con los periodistas asomándose entre los efectivos del cordon policial, que estoicos forcejeaban entre los grupos tratando de mantener el orden.

"La verdad es que no me suena (que Barrionuevo sea el interventor), al presidente lo elige el afiliado, a nosotros nos eligieron los afiliados en una lista de unidad. Hemos normalizado distritos como Jujuy, Mendoza, Misiones y Santa Fe, no entendemos el por qué de esto", sostuvo Gioja en declaraciones a la prensa en la puerta de la sede del PJ.

Al hacer referencia a por qué no reconoció a Barrionuevo como interventor, la respuesta que dio fue una muestra del sainete vivido: "La resolución juducial no decía el número de documento de identidad" de Barrionuevo, explicó Gioja. Además la emprendió contra el gastronómico precisando que "está afiliado a un partido provincial de Catamarca".

De cualquier modo, el sanjuanino negó los dichos de Barrionuevo acerca de que no lo quiso recibir y se "atrincheró" en una oficina del edificio de la calle Matheu: "Lo hice pasar, preguntenlé a él", señaló. Por último, Gioja denunció que el presidente Mauricio Macri está detrás del fallo de María Servini de Cubría: "Creemos que hay una clara intromisión del señor Macri y sus colaboradores en el PJ", afirmó. Otro día de desmesura peronista había terminado y solo quedaba la guardia de decenas de policías en la zona como testimonio de la tensión vivida.