Meningitis: En una escuela habrían prohibido que los niños defequen para evitar contagios

La madre de un niño de ocho años que asiste a la escuela Joaquín Castellanos se comunicó con InformateSalta para manifestar su preocupación. Dijo que en la escuela cortan el agua y los niños no se pueden higienizar adecuadamente en los baños. La situación se repite en otras instituciones.

Si bien desde el Ministerio de Educación se remarcó que todos los casos confirmados de meningitis son virales, es decir que no representan un riesgo de vida para los afectados. Así mismo, reforzaron campañas de prevención destacando la importancia de intensificar las conductas de higiene personal y de los espacios comunes.

Cada vez son más las escuelas donde se reportan nuevos casos, aumentando la preocupación de los padres, quienes en muchos casos optan por no enviar a sus hijos a la escuela. La madre de un menor que asiste a la escuela Joaquín Castellanos se comunicó con nuestra redacción para informar lo que sucede en ése establecimiento.







“En la escuela nunca nos advirtieron nada. La directora sabe desde la semana pasada que había un caso de un nene de primer grado. Los padres llevaron el certificado médico, pero la directora lo ocultó, recién ayer lo informaron. También parece que hay un caso en el BSPA que funciona a la tarde”, dijo la mujer en InformateSalta.

La mayor preocupación radica en que la institución tendría falencias en la higiene ya que se quedan sin agua en los horarios de clases. “Nunca nos enviaron un comunicado, la directora minimizó todo. Además dijo que en la escuela no hay agua, que ya hicieron reclamos a Aguas del Norte. Los papás nos alarmamos porque no se pueden higienizar los chicos cuando van al baño. Mi hijo vino a decirme que en la escuela no lo dejan hacer caca, entiendo que es para evitar posibles contagios porque el virus se transmite ano-mano-boca”, sostuvo.







Otros dos casos confirmados en la escuela IV Centenario de la Batalla de Salta

Los padres de los alumnos de la escuela IV Centenario de la Batalla de Salta en barrio Santa Ana, se reunieron para debatir acerca de la conducta que tomaran ante ésta situación.

Estamos reunidos con la mayoría de los padres. Sólo un 25% de los alumnos asistió hoy a la escuela. Los padres están tomando la decisión de retirarlos. El Ministerio de Educación se iba a hacer presente a las 08:00 horas”, manifestó uno de los padres.

Según informó el hombre en Radio Vos, se confirmaron dos casos: "Ayer por la tarde salió un comunicado de la escuela donde convocaban a los padres para que vinieran a retirar a los niños por un supuesto caso. Primero se decían que eran dos alumnos pero después salió el informe real diciendo que era una docente y una alumna que son madre e hija”.

El hombre manifestó su preocupación por la falta de higiene en la institución: “La escuela ya tiene el virus. En la escuela hay un 50% de mugre ¿Cómo es posible que la escuela sólo tenga una ordenanza a la mañana y dos a la tarde? Ahora que ocurrió el caso de meningitis aparecieron ocho ordenanzas, cuatro a la mañana y cuatro a la tarde”.