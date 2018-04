Urtubey sobre la intervención del PJ: "Con las imágenes se ve la decadencia del Partido"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urttubey, se refirió a la intervención de la Partido Justicialista ordenada por la jueza Servini de Cubría al señalar: "Me da pena la intervención de PJ, con las imágenes se ve la decadencia del Partido, es una oportunidad que a partir de tocar fondo el partido puede empezar a armarse para servir a la Argentina. Así como está no sirve".

En diálogo con radio La Red, el mandatario provincial señaló: "No necesariamente está la mano del Gobierno en esta intervención, el PJ tiene dadas las condiciones por no cumplir en ciertas cosas y habrá que aceptar el fallo judicial, si no se ajusta a derecho está la vía de la Cámara; la cuestión de la resistencia es parte de una estética que se debe abandonar".







Acerca de la situación interna por la que atraviesa el partido, Urtubey dijo que espera que el Partido Justicialista vaya hacia la normalización, arreglando lo institucional, generando condiciones para formar una renovación que pueda plantear algo que le sirva a la Argentina. Si es sólo una discusión de dirigentes no sirve.

También se refirió a la controvertida figura de Luis Barrionuevo, designado interventor por Servini de Cubría: "Hace ruido porque nunca la intervención está a cargo de dirigentes que tienen actualidad política, gente que no es juez ni parte. Veo dificil que me propongan a mí, además hay que ver para qué, qué se pretende hacer con el Partido."