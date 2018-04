Obras en el Aeropuerto: La Veloz del Norte será una de las empresas que realizará los traslados

Falta menos para que el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes cierre sus instalaciones durante el lapso de 21 días, tiempo en el cual llevará adelante obras de refacciones, ampliaciones y mejoras.

En ese sentido, InformateSalta dialogó con el secretario de Facilitación Turística, Ignacio Crotto, quien adelantó que algunas obras “ya comenzaron, ya se está trabajando en la pista auxiliar”. Está previsto mejorar las condiciones de la misma, para luego unificarla con una “X”, a la carretera principal.

Este trabajo puntual será a partir del 16 de abril, cuando el aeropuerto suspenda sus actividad hasta el 6 de mayo. En ese tiempo “se trabajará en la pista central, en los ascensores, escaleras mecánicas, baños, la zona de control antes de subir, el check-in, se pondrá una confitería en el preembarque que hoy no lo tiene”, entre otras mejoras previstas, según resumió Crotto.

Trabajo coordinado y movilidad

El secretario precisó A InformateSalta que estuvieron dialogando con el Ministerio de Transporte de la Nación, con Aeropuertos Argentina 2000 y con Jujuy para diagramar el traslado de los pasajeros y la movilidad de los mismos.

“Hicimos un nexo con las empresas y Aeropuertos 2000, las empresas que tiene la concesión de combis tendrán permitido llevar pasajeros desde Salta, en un principio”, señaló el funcionario. Una de las empresas será La Veloz del Norte, la cual pondrá sus micros para que, por un costo, puedan trasladarse hasta el aeropuerto vecino.

Del mismo modo, señaló que también hubo diálogo con la remisera que opera en dicho lugar, para que también puedan realizar el traslado de la gente. No obstante, recalcó que todo esto será entre Jujuy y Salta, dejando de lado la provincia de Tucumán, con la cual no se realizarán los mismos movimientos.





Otro de los trabajos coordinados será en el área de Salud: según comentó el secretario, en casos de emergencias o traslados, pacientes u operativos de ablación serán derivados por ambulancia o por helicóptero hasta Jujuy, donde el avión sanitario estará disponible y en funcionamiento.

Menor tiempo

Finalmente, Crotto consideró que el tiempo que demanden las obras podrían tardar menos tiempo del planificado. “Puede llegar a ser menor”, manifestó, pero igualmente el tiempo que quede será para más intervenciones en el interior del edificio.

Por último afirmó que los beneficios serán tanto para pasajeros como para las aerolíneas, las cuales tomaron de buena manera la interrupción de los viajes. “No hubo inconvenientes con ellas, se van a beneficiar, está todo pensado a futuro”, concluyó.