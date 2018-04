Un ingeniero del Corredor de la Fe agredió a un periodista

El periodista Ignacio Carrizo hacía su trabajo ayer por la tarde cuando fue increpado y agredido por un hombre que dijo ser el ingeniero de la obra del Corredor de la Fe.

Carrizo tomaba imágenes en las calles Juramento y Caseros cuando el sujeto se molestó y comenzó a hacerle una serie de preguntas. “Me preguntó qué hacía ahí, de qué medio era, a quién respondía. Me identifiqué y le pedí que me diga por qué me estaba agrediendo, y lo que me dijo fue: ‘A nosotros no nos paga nadie, encima a esto lo tenemos que volver a hacer’,” contó a FM Noticias.

Y señaló: “El señor que me agredió se identificó como el ingeniero de la obra pero no quiso identificarse con nombre y apellido. Le ofrecí la oportunidad de hacer un descargo ante las cámaras nuestras, no había ningún tipo de problema, y me dijo que me vaya a la mierda”.

Según describió el periodista, en el lugar no hay siquiera un cartel con el nombre de la empresa. “No hay ningún cartel de obra, fue retirado cuando se había inaugurado pero esto sigue mal y ha levantado toda la calle de nuevo. Es un mamarracho lo que han hecho. Me acerqué al lugar por pedido de los vecinos que ya están hartos. La obra ya tiene un lapso de tiempo desmesurado”, indicó.