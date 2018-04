Urtubey lanzó el Índice del Progreso Social para generar nuevas políticas públicas

El gobernador de Salta presentó esta nueva herramienta para medir cualitativamente el desempeño de las reparticiones de gobierno y de toda la sociedad civil. Lo realizó junto al ex Jefe de Gabinete, Carlos Parodi y demás autoridades.

Esta tarde, el gobernador Juan Manuel Urtubey participó del lanzamiento del Índice de Progreso Social que surge del trabajo que inició el año pasado la Red del Progreso Social que agrupa a los principales sectores gubernamentales y de la sociedad civil.

“El índice que tiene que ver con agudizar aún la tarea que estamos realizando en la provincia a efectos de mejorar los indicadores sociales. Hoy tenemos indicadores parciales como el INDEC” manifestó Urtubey argumentando que será de gran utilidad para la diagramación de nuevas políticas públicas.

Además, el primer mandatario de Salta sostuvo que la tarea social es muy fuerte por lo que sumar elementos como el Índice de Progreso Social servirá para medir a mediano y largo plazo el desempeño del gobierno y de la sociedad civil. “Será un elemento muy valioso”.







Esta herramienta estará compuesta por 52 variables que medirán las necesidades básicas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades de la sociedad. “Este trabajo se realizó a través de una red donde participaron más de 100 organizaciones, lo que mide es el bienestar de los salteños” agregó el representante del proyecto Carlos Parodi.

El ex jefe de Gabinete explicó que Salta es la primera provincia en Latinoamérica en tener este tipo de medición. “No reemplaza las mediciones tradicionales pero cubre cosas que no cubren las otras, por ejemplo contempla las situaciones no económicas del Producto Bruto Interno lo que luego permite modificar políticas de gobierno para los salteños logren antes su progreso” finalizó.