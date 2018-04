Urtubey, a favor del cotillón en las canchas salteñas

Por primera vez, el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, se pronunció públicamente respecto a la controvertida medida de seguridad implementada hace casi 4 años, que prohíbe banderas, bombos y papelitos en los partidos del Federal “A” y “B” en Salta, y aseguró que “como fanático del fútbol no le gusta” y lo comparó con “ir al cine sin comer pochoclos”.

En la oportunidad, según diario El Tribuno, señaló que la medida – que tiene como objetivo garantizar un espectáculo seguro y evitar el ingreso de elementos peligrosos – le quita sal y pimienta del fútbol. “A mí me parece un horror, está bien que se controle para que detrás del cuento del cotillón no te metan otra cosa, pero que no te dejen entrar banderas, bombos no está bueno”, manifestó.

Cabe recordar que la decisión se adoptó tras una serie de incidentes en la disputa de un clásico entre cuervos y santos en el estadio Martearena en abril de 2014, y en la víspera de lo que fue un mes después la final histórica entre los dos clubes más populares de la provincia por el descenso.

¿Qué opina el hincha?

En más de una oportunidad, los simpatizantes de Juventud, Gimnasia y Central Norte, más el resto de los clubes participantes en el Torneo Federal “B”, ya manifestaron su deseo de que “vuelva la fiesta” a las canchas.