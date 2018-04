Intervención del PJ: “El partido no estaba funcionado bien”

Así lo aseguró el ministro de Gobierno y consejero provincial del PJ, Marcelo López Arias, quien señaló que es una oportunidad para empezar a trabajar en serio. No obstante, señaló que la jueza Servini de Cubría se equivocó al designar a Barrionuevo.

Tras la decisión de la jueza Servini de Cubría de intervenir el Partido Justicialista Nacional y designar como interventor al sindicalista Luis Barrionuevo, dirigentes y militantes se reunieron en la sede de Zuviría al 900 para analizar las consecuencias de la medida.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Marcelo López Arias, quien también es consejero provincial del PJ, ante los micrófonos de FM Aries, consideró importante que el partido adopte una posición respecto a lo que está pasando en el orden nacional. “Creo que el partido no estaba funcionando bien, inclusive se habían prorrogado los mandatos sin consulta”, dijo.

No obstante, se mostró sorprendido tanto por la celeridad de la medida cautelar, como por la designación de Barrionuevo. “Se debería haber consultado a distintos sectores como para buscar alguien que no pertenezca a un sector sino que pueda ser un factor de unificación de partidos, creo que la jueza se equivocó, debería haber tenido un diálogo previo para hacer algo que sea verdaderamente inclusivo y convocante”, expresó.







En ese contexto, señaló que es una oportunidad para empezar a trabajar en serio. “La estructura formal no sirve para nada si no está abierta a la gente, y no tiene propuestas realmente convocantes, es necesario profundizar el diálogo entre todos, convocar y mirar hacia el futuro, dejar de estar atrapado por la mirada del pasado”, manifestó.

Por último, agregó que el Partido Justicialista en el orden nacional tiene que convertirse en una opción de poder serio. “Hoy nadie sabe que es lo que queremos, la gente no tiene idea que es lo que pensamos hacer si llegáramos a ser gobierno, es necesario volver a convertir el justicialismo en una opción creíble con capacidad como para llegar al poder y poder ejercerlo con seriedad”, finalizó.