¿Por qué rayaba un auto de lujo cada vez que salía de su casa?

Una mujer australiana se declaró culpable de cinco cargos distintos de daño intencional por rayar varias veces un auto de alta gama en un barrio acomodado de Sydney.

Jane Flanagan, una funcionaria de 53 años del Departamento del gobierno australiano para la planificación y el ambiente, fue delatada por un video filmado por la cámara de seguridad que el dueño del auto había instalado tras encontrar los primeros daños en el vehículo.

Las filmaciones la muestran mientras pasa cerca del auto y, sin ralentizar el paso, raya el auto con la llave de su casa.

La mujer fue multada por 1250 dólares por dañar con cinco rayones de unos 10 centímetros de largo la pintura del lujoso Audi 4WD.

Durante el juicio, reveló la razón de su comportamiento. Flanagan, quien vivía en la misma calle de los propietarios del auto, consideraba que el Audi bloqueaba el paso en la vereda, y que por eso estaba estacionado ilegalmente.

La mujer fue descubierta después que Evan Hansimikali, el dueño del vehículo, instalara en su auto una cámara de seguridad tras encontrar los primeros daños.

"No la conocía y no sabía que viviera tan cerca de nosotros", dijo Hansimikali tras hallar la culpable. "No imaginaba que alguien pudiera hacer algo así a sus vecinos".

El hombre dijo que estaciona a menudo el auto en el acceso de su casa porque generalmente hay poco lugar para estacionar, aunque aseguró que nunca bloquea el paso sobre la vereda.

Hansimikali podría no ser la única víctima de Flanagan. Según dijo el hombre, otros vecinos de esa misma calle se quejaron de daños en sus autos, pero a falta de pruebas no pudieron determinar el responsable.

Por eso Hansimikali instó a los residentes a instalar cámaras en sus autos.