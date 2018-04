El “Albo” busca hacer la diferencia en casa

Gimnasia recibirá el domingo, desde las 17:30 horas, a Sportivo Belgrano, en el Gigante del Norte. El DT Víctor Riggio volvería a repetir el mismo once que le ganó a Desamparados por penales.

Con el objetivo de lograr una diferencia que le permita esperar con tranquilidad el partido definitorio, Gimnasia y Tiro enfrentará el próximo domingo, desde las 17.30 horas, a Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, en el estadio Gigante del Norte, por la tercer fase de reválida.

El DT “Tano” Riggio todavía no definió el once titular que pondrá ante los cordobeses. Si bien el DT probó con la fórmula Arraya-Toledo, mantendría el mismo once que le ganó a Desamparados por penales, y guardaría al ‘flecha’ como alternativa para el segundo tiempo.

El plantel seguirá trabajando hasta mañana y recién el domingo se conocerá el equipo minutos antes del partido. La revancha se disputará dentro de una semana en San Francisco, Córdoba.

Equipo: Mauro Leguiza; Jonathan Hereñú, Álvaro Cazula, Nelson Ibarlucea y Jonathan Medina; Nicolás López Macri, Pablo Agüero, Pablo Motta, Fabio Giménez y Luciano Herrera; Alejandro Toledo.