"Nuestro límite es Mauricio Macri y Gustavo Saénz"

La columna Noa/ Lo dijo el diputado nacional del Frente por la Victoria y ex intendente de la Tartagal, Sergio “Oso” Leavy, quien participó del primer programa de La Columna Vertebral y ofreció algunas definiciones políticas sobre su próxima candidatura a gobernador de Salta en 2019. “Estamos trabajando en eso”, declaró y agregó: “Nosotros ya hemos tenido definiciones muy fuertes. No voy a ser candidato a vice de nadie y nuestro límite es (Mauricio) Macri y (Gustavo) Sáenz”, aseguró en la entrevista.

- ¿Vas a ser candidato a gobernador en 2019?

- Hace años uno pensó que podía ser una alternativa, entonces comencé a trabajar con este fin. Yo vengo del interior profundo, no vengo de la capital. Por ahí todavía está esa idea de que solamente puede gobernar uno de la capital y que venga de una familia abolengo. Sólo se dió con Roberto Romero, Miguel Ragone y Carlos Xamena. Pero siempre fueron las familias de la oligarquía. Nosotros venimos trabajando con ese fin, venimos avanzando. Este fin de semana me fui a Los Toldos, su intendente es del Partido de la Victoria. He ganado en el departamento y la verdad que no conocía el lugar. Entonces uno tiene que ir a cumplir. Uno gana porque es un colectivo que va recogiendo el esfuerzo de muchos dirigentes provinciales que van trabajando para que uno llegue y uno trata de ser coherente e ir recogiendo el esfuerzo de todos esos dirigentes.

- ¿Esta visita a Los Toldos fue parte de tu trabajo por una candidatura a gobernador?

- Si no voy en este momento, después, cuando estemos cerca de la campaña, me tengo que dedicar a Salta Capital, Tartagal, Mosconi, Orán, Metán, Rosario de la Frontera, Joaquín V. González, Rosario de Lerma. A los lugares grandes, donde están la mayoría de los votos. Entonces venimos trabajando eso, porque queremos llegar con una propuesta superadora que nos contenga a todos los salteños. Si logramos eso, vamos a ir por la gobernación.

- En la oposición, el único candidato a gobernador serías vos porque el resto serían oficialistas o macristas.

- Fui a San Juan, estuve con el gobernador Uñac, con los Rodríguez Saá y muchos dirigentes y hablamos de la unidad del peronismo nacional. Después me tocó ir a San Luis, también hubo otra reunión más grande, se incorporó Capitanich y muchos dirigentes nacionales. A nivel nacional sabemos que para ganarle a Macri, tenemos que estar unidos. En la provincia de Salta sucede lo mismo. Mi candidatura a diputado nacional sacó el 23,1%, Urtubey con el oficialismo sacó el 23,7% y nos ganó Cambiemos con el 30%. Juntos teníamos el 47% y nos ganó Cambiemos con el 30%. Entonces esto significa que tenemos que unirnos con todos los que estamos en el campo popular, con los que pensamos parecido, no debemos unirnos con cualquiera. Tenemos que hacer una gran apertura y hacer una propuesta que estemos todos, que nos contenga, y que realmente trabajemos por transformar la provincia, en cosas elementales como el agua. Empecemos a hacer cosas productivas. Que no vendamos litio en sales como lo estamos haciendo, sino exigirles que se ponga una fábrica de baterías de cualquier tipo para generar fuentes de trabajo y que dejen valor agregado en la provincia. Que la soja no salga como soja sino como aceite o como alimento. Tenemos que trabajar en eso. Creo que estamos fuertes en cuanto a producción.

- Es decir, ¿ya está lanzada tu candidatura como gobernador?

- Estamos trabajando en eso. Nosotros ya hemos tenido definiciones muy fuertes. No voy a ser candidato a vice de nadie y nuestro límite es Macri y Sáenz. Eso define nuestra posición, porque muchos compañeros buscan al “Oso” para que sea mi compañero de fórmula y nosotros queremos decirles que de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones, nosotros vamos por el poder, porque creemos que si queremos transformar la provincia, tenemos que tener herramientas. Para que te des una idea, la provincia de Salta tiene $56 mil millones de presupuesto, y $1.900 millones se reparten en total entre los 60 municipios, incluida la Capital. Después SAETA se lleva $1.050 millones, de los cuales 300 millones son recaudaciones genuinas de pasajes y 750 millones son subsidios. Entonces es una provincia que está mal organizada, mal distribuida.