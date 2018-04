"En Salta se detectan 40 casos nuevos de Vih por mes y eso es porque la gente no se cuida"

Lo dijo la doctora Mónica Gelsi en el programa Agenda Abierta. Agregó que la realidad de la provincia "es de terror, asusta. La gente no se cuida y reaparecen enfermedades que estaban desapareciendo".

Agenda Abierta/ La sexóloga y obstetra del Hospital Público Materno Infantil Mónica Gelsi brindó detalles de situaciones que se atienden en el sector público de la salud. Fue así que relató la vivencia de una joven mujer, respecto de cómo vivía su sexualidad: “Tuve una mujer que tenía el himen intacto pero con Vih. Como se quería cuidar antes de llegar al matrimonio tenía sexo anal y su pareja no se cuidaba con preservativo”. La especialista agregó que "por mes se detectan 40 casos nuevos de Vih y eso es porque la gente no se cuida, no tiene el hábito de usar el preservativo". Mencionó que cada uno debe vivir su sexualidad con libertad, pero siempre con responsabilidad.

La doctora recomendó charlar con los hijos sobre los métodos anticonceptivos y pidió que a los chicos en edad de descubrirse sexualmente les entreguen bolsas de preservativos para que se familiaricen y se costumbren a usarlos.

“La educación sexual nace desde la casa y tiene que ser de forma natural. No se hace eso de sentarse solo a hablar de sexo en la mesa”, sostuvo Gelsi al hablar de la responsabilidad de los padres en la formación de sus hijos.