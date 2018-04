Corredor de la Fe: “He tomado la decisión que en la segunda etapa no siga la misma empresa”

Lo confirmó el intendente Gustavo Saénz durante los actos por la Fundación de Salta. Además desestimó una contratación directa, por lo que, para no perder tiempo, Premoldeados Norte deberá ceder a otra empresa de mayor capacidad la obra.

Esta mañana, el intendente de Capital confirmó que no se le permitirá a la empresa Premoldeados Norte continuar con la segunda etapa del Corredor de la Fe. “Se establecieron multas importantes para la empresa. He tomado la decisión que en la segunda etapa no siga la misma empresa” lo dijo durante los actos en conmemoración a la Fundación de Salta.

En cuanto a los pasos administrativos a seguir tras esta decisión, Saénz desestimó una contratación directa ya que los montos son muy grandes. “En el caso de no llamar a licitación para que sea más rápido, se buscará que la empresa entienda que hemos firmado un acuerdo que si tenía una falencia grave debía ceder la obra a una empresa con mayor capacidad de obra para que podamos terminar más rápido” explicó a InformateSalta.





Por el momento, las obras en calle Juramento sólo se habilitaron para el paso vehicular pero no se inaugurarán hasta finalizar el colocado de cestos de basura y mejorar la iluminación.







También, desestimó la renuncia del recién llegado secretario de Obras Públicas, Wanny Carmella. “Se están poniendo al día, recién asume. Hay que ser claros con la gente, la obra que está mal hecha la paga la empresa no el municipio. Si habrá que pedirle disculpas a la gente. Es una obra muy importante hay que darle el valor que tiene porque se ha cambiado todo abajo: cañerías de agua, cloaca, todo lo que no es hizo en 50 años. Nosotros vamos haciendo 12 cuadras en dos años” afirmó.







Cambio de denominación de la Av. Bicentenario de la Batalla de Salta

“Nunca estuve de acuerdo con que se cambie el nombre de la Avenida. Ahora volver a esto me parece una discusión un poco la gente espera otras cosas, no sé si es lo más importante. Yo reivindico la historia la cual tiene partes malas y buenas. Hay que respetarlas, es la madre de la vida, pero discutir sobre una calle ahora no es el momento” agregó Sáenz.

Museo del Folclore

En cuanto al proyecto lanzado el año pasado, el jefe comunal indicó que hace poco días se presentó el proyecto junto con la provincia. Esta iniciativa más el de la Usina Cultural ya fueron entregados a Nación.