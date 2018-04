Sigue la tensión en la “mesa chica” del municipio de Sáenz

La relación entre Luis María García Saldado y Ricardo Villada, dos de los principales actores de la mesa chica del municipio a cargo de Gustavo Sáenz, sigue siendo foco de polémica. El primero en destapar la olla fue el jefe de Gabinete, quien acusó al ex presidente del Concejo de “estar acostumbrado a trabajar en forma individual”.

Sus declaraciones no cayeron bien en el entorno de Villada, quien ante las cámaras de InformateSalta, dejó al descubierto que las cosas no marchan viento en popa. “Yo soy un hombre de hechos, no me meto en ese tipo de cosas, yo hablo con resultados”, expresó al ser consultado sobre los rumores de una posible pelea.

Sin ánimos de ampliar la grieta, el ex edil ponderó su trabajo al frente de la comuna, entre lo que destacó el acuerdo entre provincia y municipio para que el tránsito no se cobre más vidas. “Hay un convenio que está funcionando pero tengo todavía mucho por hacer”, señaló, a la vez que subrayó que se triplicó el número de habilitaciones.

Por otro lado, consideró prematuro realizar un balance de las obras del Corredor de la Fe puesto que todavía faltan realizar 7 etapas y dijo que si bien son conscientes de las molestias que causan a vecinos y comerciantes, pidió tener en cuenta que luego vendrá la etapa del disfrute. “Pronto vamos a comenzar la calle España, donde está también contemplada la construcción de un canal”, dijo.

Finalmente, destacó el trabajo mancomunado entre municipio y provincia, que tiene como objetivo mejorar la realidad de la ciudad, a la que considero que 'un poquito caída'. “Hoy estamos haciendo muchas cosas, Salta es un obrador, y esperamos que pronto podamos levantar las persianas de ese obrador y se pueda ver lo lindo de las obras que hicimos en el centro pero también en los barrios”, concluyó a InformateSalta.