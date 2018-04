Robaron parte de la escultura que recuerda al “Cuchi” Leguizamón

La escultura que recuerda al conocido compositor salteño Gustavo “Cuchi” Leguizamón frente a plaza 9 de Julio fue atacada por un grupo de vándalos, quienes destruyeron parte de los elementos que lo acompañaban.

Daniel Morales, un histórico comerciante de la zona, se encontró con la triste postal de la botella de vino totalmente destruida, partida al medio. “Siento mucho dolor, esto se hizo cuando lo pusimos en valor, sacándolo de donde estaba, que decía que estaba solo, le dimos un lugar, lo acompañamos y en realidad el problema más grande es la falta de que la policía no nos cuida,” dijo a Canal 11.

En este sentido, explicó que se trata de una situación que lleva algún tiempo y que de a poco fueron desapareciendo partes de la estatua, que además luce sus dientes y barba manchados con liquid paper.

“Falta iluminación. Nosotros pusimos el código de barra, que ya no está activo, la idea era que el turista venga y sepa la historia del Cuchi y ya no funciona más. Se han hecho muchas cosas, en un principio venía y había gente que controlaba que esté lindo, ya nadie lo hace. Yo siento que me dejaron solo. Nosotros lo cuidamos, limpiamos,” indicó Morales.