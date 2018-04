Impactantes imágenes: A punta de pistola, roban una farmacia en Palpalá

El pasado sábado 14 de abril, aproximadamente a las 21:40, dos malvivientes ingresaron a la Farmacia San Esteban, ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de Palpalá, y amenazaron con armas de fuego al personal que se encontraba trabajando en ese momento.

La dueña del local, María Danielo, en diálogo con Jujuy al Momento, relató que uno de los delincuentes estaba listo para disparar. “Se llevaron la recaudación del día, les sacaron también sus pertenencias. Fue shockeante para los empleados”, expresó.

No obstante, manifestó que no es la primera vez que viven hechos delictivos pero de esa magnitud. “Estando de turno vi una balacera afuera, me apuntaron con un arma e incluso una vez atrapamos un motochorro que dejó la moto y luego volvió con su patota de amigos para que se la devolviéramos", enumeró María.

Los malvivientes se llevaron un motín de 5000 pesos, celulares y otras pertenencias de los empleados. Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional N°23.