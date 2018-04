El drástico cambio de Martita, la hija de Ricardo Fort

La adolescente bajó 17 kilos, cambió su look y se tatuó.

Martita, la hija de Ricardo Fort, la rompe en las redes sociales. A través de la app Sarahah, que es furor en el mundo teen, se anima a contestar las preguntas más osadas y sin filtro. La vez pasada habló de su mamá, de la crianza que tiene junto a Gustavo Martínez y los conflictos en la fábrica de chocolates de su familia.

En esta oportunidad, le hizo frente a una persona que le dijo que "la seguía viendo gorda". "Bajé 17 kilos, no me jodas. No sé qué es ser gorda para vos, pero yo estoy bien conmigo misma", contestó la hija del empresario fallecido en noviembre del 2013.

Algunos le consultaron cómo hizo para adelgazar y solo atinó a decir que fue gracias a la gimnasia. Su etapa de cambios también incluyó un nuevo look: se tiñó de rubia y se hizo su primer tatuaje, en el tobillo. Eligió unas huellitas de perro.

"Este tatuaje tiene un significado tremendo, lo quería desde los cuatro años y es muy importante para mí. Yo amo a los animales y por eso me lo quise hacer. Cada dos por tres mi papá me compraba un perro, y el amor que él tenía por ellos también me acompaña en este dibujo", expresó.

Martita tiene muy en claro qué quiere ser "cuando sea grande". "Quiero dedicarme a un negocio artístico donde sea solo yo la propietaria", expresó a comienzos de año en una entrevista. Pero eso no es todo. También demostró su amor por los animales y las ganas de salvarlos de la calle: "Quiero hacer una campaña para ayudar a los animales, tener un refugio y conseguirles una familia".

La transformación de la joven se da junto cuando la Justicia volvió a citar a indagatoria a 10 médicos vinculados a la muerte del empresario Ricardo Fort.

Las declaraciones se producirán desde el próximo martes 17 de abril. La medida fue tomada por el juez Diego Slupski, el mismo que ya sobreseyó dos veces a esos médicos sospechados de mala praxis.

La causa se había cerrado en 2015, pero la Cámara Nacional en lo Criminal (por apelación de la familia querellante) la reflotó. Y ahora pide seguir una investigación que presenta "informes contradictorios" de peritos sobre qué pasó con Fort tras su internación en el Sanatorio de la Trinidad, hace casi 5 años.

