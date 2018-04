UCASAL participó de Conferencia Mundial Sobre Educación Privada en Sudáfrica

Las autoridades de UCaSal fueron invitadas especialmente por la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial, principal institución internacional de desarrollo en los países en desarrollo.

La UCaSal fue una de sólo dos universidades argentinas que participaron de la conferencia cuyo lema fue “Learning for the Jobs of Tomorrow” (Aprendiendo para los Trabajos del Futuro)

“Fue muy importante para nuestra universidad participar de esta conferencia sobre educación, en la que estuvieron destacados expertos en educación, empresas de innovación y plataformas digitales, organizaciones académicas, entidades financieras; y en la que se discutieron las tendencias, futuros escenarios y nuevas herramientas tecnológicas dedicadas a la educación del futuro“, señaló Darío Arias y agregó que “esta misión se realizó en el marco de la internacionalización, expansión y perfeccionamiento del sistema de educación a distancia de la Universidad Católica de Salta”.

Además, el vicerrector destacó que estos encuentros con referentes del mundo son trascendentes para la consecución de financiamiento y ayudas externas para su consolidación.

Sobre la 8va. Global Private Education Conference

En las distintas conferencias, los oradores expusieron sobre cómo la tecnología está transformando los empleos actuales, cómo se debe abordar la crisis de la educación primaria y secundaria en los países en desarrollo, y cómo crear modelos sostenibles que satisfagan las necesidades educativas de las personas de escasos ingresos.

“La demanda de educación se está disparando. Se proyecta que el número de estudiantes de educación superior se duplique en el mundo para 2025. La mayor parte de este crecimiento vendrá de los mercados emergentes. El desempleo juvenil continúa creciendo a nivel mundial, incluso cuando los empleadores reportan dificultades para encontrar trabajadores con las habilidades adecuadas“, expusieron algunos referentes mundiales.

“Hoy se aceleran los cambios en las capacidades que demandan los empleadores en el corto plazo y esto va a aumentar dramáticamente la necesidad de ofrecer distintos tipos de capacitaciones para estas vocaciones", expresó el orador Gary Bolles, presidente del Future of Work de Singularity University, con sede en Silicon Valley.