La importancia de los abrazos

Los abrazos son una muestra de amor o un saludo que se lleva a cabo con los brazos alrededor de la persona a la que se brinda este gesto, apretando fuerte y la duración varía dice Wikipedia. Un significado tal vez frío y hasta técnico, para mi gusto.

En los últimos días me vengo preguntando con frecuencia cuántos abrazos al día doy y cuántas veces me abrazan..., ¡tan pocos! que me alcanza una mano y me sobran dedos!. Y ¿ustedes? ¿Abrazan mucho, poquito o nada? ¿Son de recibir abrazos?. O ¿los piden?

Me surgen muchos interrogantes y me pregunto y pienso en cómo son esos abrazos que damos o nos dan; fuertes, fríos, débiles, bruscos o dulces.

También me planteo la duda si a todos nos gustan los abrazos o si somos de dar abrazos. Y una nueva pregunta: ¿Te salen natural o te los tienen que pedir?

Cuántas preguntas, con o sin respuesta pero que seguramente nos llevan a pensar en nuestro ser y qué sentimos cuando abrazamos o nos abrazan.











¿Ustedes tienen idea de lo que significa realmente abrazar, abrazarse?, les cuento que abrazarse es algo maravilloso que sucede solo entre los humanos. Es importante saber que un abrazo tal vez no solucione un problema o aleje o logre hacer desaparecer aquellas cosas que nos rodean, pero es tan mágico que puede sanar heridas o aliviar algún sufrimiento. Un abrazo sincero es amar en toda regla, leí en un post.

El abrazo, la acción de abrazar es brindar una caricia al alma de la otra persona, es dar refugio. El abrazo es un gesto pequeño y sin sentido; tal vez para algunos, pero para otros es un gesto repleto de sentimientos sanadores y que emocionalmente nos fortalece.

Los abrazos se sienten y tienen ese poder de romper barreras, traspasar corazas y tiene la capacidad de emocionar a cualquier persona que lo reciba. Porque abrazar es dar amor, acariciar el alma y es demostrar con este gesto lo importante que es alguien para nosotros. Y últimamente poco lo hacemos porque no estamos teniendo tiempo para nuestros seres queridos. Estamos inmersos en la tecnología y olvidamos demostrar y decir.

Pienso que funcionaríamos mejor si nos abrazáramos o dejáramos abrazar más a menudo, cada abrazo alberga diferentes intenciones pero el fin es el mismo: el afecto.

Les dejo los beneficios de abrazarse:

*Eleva la autoestima

*Mejora el sistema inmunológico

*Generan relax

*Aumenta la generosidad y otras conductas buenas de la vida social

*Genera paz

*Aumenta la empatía

*Mejora la tensión arterial

*Genera oxitocina, la hormona del amor

*Aumenta el altruismo

*Nos permite ser mas pacientes

Y ¿si nos abrazamos mas desde hoy? O bien pidamos o los damos !!!

Y recuerden que cada abrazo acomoda el alma.

Por Flor Zumaeta - para InformateSalta