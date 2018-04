ARA San Juan: “Queremos que nos den algo de nuestro hijo para darle sepultura”

Miguel Ángel Nolasco, padre de Luis, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan descreen de las intenciones del gobierno en buscar el submarino, además dijo que no reciben contención de la Armada.

Luego de que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, de explicaciones en el Congreso sobre la desaparición y búsqueda del Submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes de los cuales siete son salteños, Miguel Ángel Nolasco, padre de uno de los submarinistas dijo a InformateSalta: “Queremos que nos den algo de nuestro hijo para darle sepultura”.

Miguel y su familia no pudieron viajar a Buenos Aires para presenciar el momento en que se dieron las explicaciones sobre la búsqueda del ARA porque no tienen el dinero para costear los pasajes. “Lo vimos por televisión con mi esposa, es tanta la indiferencia que hay”, señaló.





En diálogo con InformateSalta dijo que: “No sé cuánto tiempo pasará hasta que lo puedan encontrar. Yo no le creo nada a Aguad”, sostuvo agregando que no siente que exista una verdadera intención de búsqueda.

Respecto al transcurso de sus días, “son tan feos, con mi señora cuando almorzamos y cenamos nos miramos y ya no hace falta decir nada más, no tenemos respuestas, lloramos, lo recordamos, tantas cosas lindas que nos dejó, tantas anécdotas. Le pedimos a Dios que nos dé fuerzas para seguir adelante, queremos que nos den algo de nuestro hijo”.





Conmovido aseguró que desde la Armada nunca más se comunicaron con ellos, “ni siquiera para preguntarnos cómo estamos. No recibimos ninguna contención. Nos enteramos de las cosas por la televisión”, finalizó.