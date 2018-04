Independiente y Atlético Tucumán buscarán sumar 3 puntos en sus grupos de Libertadores

Los de Avellaneda reciben a Corinthians y el Decano viaja a Bolivia para enfrentarse a The Strongest.

Este miércoles por la noche dos equipos argentinos jugarán por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Primero, a las 19.15, será el turno de Atlético Tucumán que visitará en Bolivia a The Strongest (3 puntos) por el grupo C con. El "Decano" tiene dos partidos jugados y ambos perdidos, por lo tanto, no tiene puntos.

En ese mismo grupo están Libertad de Paraguay (6) y Peñarol (3) que jugarán al término del partido de los tucumanos.

El otro duelo que se jugará a las 21.45 será en Avellaneda. Independiente, con 3 puntos y por ahora afuera de la siguiente fase de la Libertadores, recibirá a Corinthians que, con 4 unidades, se mantiene segundo en un grupo muy parejo.

Millonarios, que goleó el martes a Deportivo Lara (3 puntos y muchos goles en contra), lidera el grupo con 4 puntos y una gran cantidad de goles a favor.

El partido en Bogotá tuvo un condimento especial además de los cuatro goles. Su DT, Miguel Ángel Russo, volvió al banco del equipo colombiano y recibió varias ovaciones de la hinchada a lo largo del partido tras superar varias internaciones por un cáncer.