Investigan la muerte de una mujer en un centro de diagnóstico

María Cristina Ulibarri tenía 53 años, era la esposa del periodista salteño Néstor Nieva y el martes 10 fue al centro de diagnóstico Santa Agatha, ubicado en calle Santa Fe al 100, para hacerse una punción que tenía el objetivo de aliviar sus dolores lumbares y cervicales, pero algo salió mal, se descompensó y murió dentro del instituto.

La familia, en medio del dolor y desconcierto decidió hacer una presentación legal. Las dudas e irregularidades desencadenaron en la intervención del Ministerio Público Fiscal y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, ahora su abogado Carlos Saravia informó que son tres las personas involucradas en un caso que podría ser caratulado como homicidio simple.

En diálogo con FM 90.9 el letrado contó los pormenores de una investigación que arroja numerosas irregularidades. “Yo entiendo que es una desgracia que se pudo haber evitado, por eso es que existe una investigación penal”, detalló.

El lugar donde ocurrió la desgracia



Contó que la víctima fue al centro Santa Agatha para hacerse una terapia del dolor, una infiltración con el objetivo de no sufrir dolores por un tiempo. “Ella había hecho cinco prácticas de este tipo en el mismo lugar, con la misma profesional, cuando va a la sexta ya no tenía prescripción médica, algo totalmente irregular, esto habla de que estaba funcionando casi clandestinamente”.

Dijo que “ningún médico le indicó que le hagan una tomografía”, luego de que se sepa que la médica involucrada utilizaba ese aparato de alta complejidad como “monitor para hacer los pinchazos”. Peor aún deslizó que se “encubría el financiamiento de la práctica con este tipo de pedidos que al final lo financiaba el IPS, esto va a ser materia de investigación”.

Otro de los hechos graves es que el lugar no está habilitado por el Ministerio de Salud Pública y solamente cuenta con un permiso municipal. “La señora entró en paro inmediatamente, no tenían equipo de reanimación y esto se da porque no tienen una habilitación del Profex, que es el programa del Ministerio de Salud Pública que habilita los centros médicos. Ellos funcionaban en ilegalidad aparentemente consecuencia de esto es que no tenían desfibrilador, no tenía el equipamiento”, sentenció.

El abogado Carlos Saravia.



Ante la situación de emergencia una técnica radiológica salió del consultorio y le pidió a la secretaria que llame al 911. “A los 15 minutos de haber iniciado la práctica sale una señorita que es técnica en radiología, y le pide al personal de la administración que llame al 911, a los 10 minutos vuelve a salir ya a los gritos pidiendo de nuevo que venga el 911. Cuando llegó el SAMEC la señora ya había fallecido”.

Su hermana fue testigo de la situación desbordante de la cual aún no tienen explicación. Los resultados de la autopsia se conocerán en un mes, ya que están realizando estudios anatomopatológicos; sin embargo “lo que nos dice el parte es que no hay más causal que el pinchazo con la introducción de una sustancia o droga que es la que inoculaban por lo visto”.

Durante el allanamiento realizado en el centro de diagnóstico salió a la luz otra grave irregularidad, “no tienen historia clínica y se excusaron en que solo hacen diagnósticos pero le estaban haciendo una práctica. Hay graves violaciones”, sostuvo.

Finalmente dijo que pidieron al Colegio de Médicos información respecto a ese tipo de terapia e intervención. “La señora (por la médica involucrada), dice que tiene una especialización en imágenes pero vamos a solicitar que nos informen cuál es la competencia real que tiene para esto y eventualmente cuales son las consecuencias de usar un título de especialista que no se lo dio nadie en la provincia de Salta”, sostuvo.

Finalmente informó que formalizarán una acusación en contra de la médica que realizó la punción, “práctica invasiva. Ellos han dispuesto del cuerpo de la señora y por si fuera poco le anticiparon que no había riesgos”, la técnica en radiología y la socia propietaria del lugar.