Habló Olmedo: “Me quieren echar la culpa a mí cuando ellos se robaron todo”

Desde ayer, la oposición en la Cámara de Diputados inició las tratativas para lograr una sesión especial para las 11 a fin de tratar un proyecto que permita el congelamiento de tarifas. Durante 30 minutos se esperó por el quorum y cuando parecía que sucedería, el diputado nacional Alfredo Olmedo se levantó. Igualmente, no fue el único legislador por Salta ausente, no estuvieron Martín Grande ni Miguel Nanni.

“Pidieron una sesión a las 11 de la mañana, el único diputado de la Nación sentado se llamaba Alfredo Olmedo. Por reglamento a las 11.30 si no hay quorum se levanta, son las 11.45, le pido al presidente que levante la sesión y no se levanta. Yo quiero un país en serio y no de los acomodos” explicó Olmedo por FM Aries tras el polémico momento en el Congreso Nacional.







Aseguró que no está acostumbrado a las medias tintas y aseguró que asistió a la sesión especial para tratar el problemas de las tarifas pero que ni los propios interesados, lo que plantearon el problema vinieron hasta las 11.30.

“Me quieren echar la culpa a mi cuando ellos se robaron todo en el país. ¿Culpa mía no empezó la sesión? ¿Cuándo ellos no llegaron a trabajar como corresponde?” ironizó el diputado nacional respecto a las duras críticas que recibió de sus pares de la bancada kirchnerista. “Ellos están acostumbrados a negociar las leyes, usted sabe que no tengo ninguna negociación alguna” agregó.

Fracasó la sesión especial para debatir las tarifas: la oposición no consiguió quórum y criticó a Olmedo, aliado al oficialismo. Cuando le tocó hablar le silbaron y él los cruzó fuerte: "Si quieren sacar una ley vengan a trabajar a la hora a la que piden la sesión". pic.twitter.com/pKgLD5NvRb — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 18 de abril de 2018





Por otra parte, el diputado nacional indicó que el oficialismo no se sentó por lo que no daban quorum, eran 127. “Después entró otro cuando, yo me levante pero la sesión estaba técnicamente levantada. Me tratan de ensuciar porque soy distinto” indicó.

Finalmente, muy seguro manifestó que cuando pidan la filmación podrán ver que estaba en tiempo y forma. “Yo siempre voy con la verdad, fui claro cuando pedí que levanten la sesión. Estoy de acuerdo totalmente que bajen las tarifas por eso vine a trabajar, siempre defiendo al pueblo” terminó.