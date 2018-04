Pelea por las tarifas: Leavy criticó el faltazo de Grande y Nanni y destrozó a Olmedo

Tras el fracaso de la sesión especial para tratar los aumentos de tarifas que impulsa el Gobierno, Sergio “Oso” Leavy, diputado nacional por el Frente para la Victoria, en diálogo con InformateSalta, consideró “una gran vergüenza” la postura adoptada por su coterráneo Alfredo Olmedo, quien dejó sin quórum a la oposición poco después de mantener una extraña charla con el cordobés Javier Pretto.

En ese marco, contó que trató de disuadirlo pero no hubo caso. “Le pedí que se quede porque estaba seguro que iba a llegar otro diputado pero me dijo que ya había estado media hora que no podía esperar más y después no hubo formar de hacerlo volver”, expresó.

Javier Pretto dialoga con Olmedo

No obstante, también cargó las tintas contra los diputados salteños afines al gobierno de Cambiemos Miguel Nanni y Martín Grande, quienes ni siquiera se presentaron en el Congreso, dejando de lado la defensa de los intereses de los salteños, objetivo para lo cual fueron elegidos.

Leavy señaló que hay muchos que legisladores que son traidores a sus convicciones y argumentó sus dichos en el hecho de que la oposición tiene 170 diputados pero a la hora de verdad muchos no aparecen, mientras que Cambiemos tiene solo 108, y cuando necesitaba tratar el mega DNU logró tener dos tercios. “Hay que rever que está pasando ”, manifestó.

Sobre su postura, hizo hincapié en la necesidad de declarar la emergencia tarifaria para que se retrotraiga el precio a los valores del 1º de enero del 2018 y se mantenga sin cambios hasta diciembre de 2019, a lo que agregó después deberá estar atado a los aumentos de sueldos. “Hoy hay que optar entre alimentar a tu familia o pagar la boleta”, dijo.

Por último, manifestó que en toda las sesiones van a tratar de imponer el debate de las tarifas. “Me imagino que habrá diputados que la gente les va a pedir que cambien su postura, hay muchos traidores que vienen de la oposición y hay muchos que son oficialistas que saben que la gente les está pidiendo que revean su situación, hoy más del 20% del sueldo va a parar a las tarifas de los servicios”, finalizó.