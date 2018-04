El municipio analiza cómo seguir con la segunda etapa del Corredor de la Fe

Tras el anuncio del intendente Gustavo Sáenz sobre que no le adjudicará la obra a la empresa Premoldeados Norte, el área de contratación municipal ya está evaluando cuáles son los procesos legales y administrativos para que una nueva empresa se haga cargo del proyecto.

Después que el intendente de Salta, Gustavo Sáenz, confirmara que no se adjudicará la segunda etapa del proyecto del Reordenamiento Integral del Área Centro a la empresa que está realizando la primera etapa -el denominado Corredor de la Fe- por las múltiples fallas que hubo en su ejecución, el municipio está analizando cómo seguir con el proyecto.

Voceros del Municipio comentaron al El Tribuno que desde el área de contrataciones están analizando y evaluando los procesos legales y administrativos para "ver cuál es la mejor opción para seguir". Explicaron que esta decisión "no se toma de la noche a la mañana" y que saber cuál va a ser la forma de instrumentar esto puede llevar su tiempo.

La segunda etapa, que por ahora no tiene empresa adjudicada, comprende la calle España entre 25 de Mayo y Pueyrredón (entre Mitre y Zuviría solo se realizará el soterrado de cables). Se intervendrá la calle Balcarce entre Caseros y Belgrano; Mitre, Zuviría, Deán Funes y Pueyrredón entre España y Av. Belgrano.

Además, esta segunda etapa tiene una importante obra para el municipio, que es el Canal España, que se extiende sobre calle España desde Deán Funes hasta la avenida Bicentenario.







Qué dice Sáenz

"El domingo me fui solo al Corredor de la Fe porque creo que es bueno hacerlo. Hablé con los vecinos de ahí, después terminamos tomando un café en la esquina del Convento conversando y charlando, escuchándolos y viendo cuáles son los problemas. Creo que son muchos los problemas que hay que resolver, es una obra muy grande, emblemática que seguramente la van a disfrutar los salteños. Hay muchas cosas que no se hicieron bien, hay que reconocerlas", explicó Gustavo Sáenz ante la consulta de la prensa.

El intendente capitalino agregó que no se debe "tirarle toda la culpa a la empresa (Premoldeados del Norte)" ya que desde el Municipio no se controló como corresponde mientras se iban haciendo la obra. "A partir de ahora comienza la segunda etapa, que es muy importante para nosotros, que es donde está en Canal España que va a ser importantísimo. Todavía no está inaugurada la obra, de hecho lo que se ha inaugurado es el paso de los vehículos, pero todavía hay muchas cosas por hacer, faltan el soterrado de cables, los árboles y los cestos de basura. Vamos a ir terminándolo", afirmó Sáenz.