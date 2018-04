Insólito: se fue en medio del programa y desconcertó a Politti

El participante de Ojos que no ven se fue en medio del programa.

Desde que comenzó, Ojos que no ven, el ciclo que conduce Andrea Politti por la pantalla de El Trece, pasó por distintas situaciones irregulares, desde parejas ya constituidas que pasaban por el programa simulando no serlo hasta sospechas de abuso con respecto a uno de los participantes.

Sin embargo, esta vez se sumó un hecho que hasta ahora no había tenido lugar en ninguna de las emisiones y que desconcertó hasta a la propia conductora del envío.

Todo comenzó cuando Matías llegó al programa tratando de declararle su amor a Maira, quien fuera su jefa cuando ambos trabajaban juntos en un bar.

Sin embargo, todo marchaba sobre rieles cuando sucedió una situación que no estaba en los cálculos de nadie. Es que, luego de bailar mampara de por medio (para no verse las caras), cuando Politti le pidió que fuera a ver quién estaba del otro lado se encontró con que no había nadie.

Ante esto, fue la conductora la que empezó a buscar desesperadamente al participante por todos lados.

"¿Se fue? ¿Está acá? ¿Pasó algo chicos?", comenzó a indagar Politti. "Avísenme, eh. ¿Tenemos que ir a un corte? No me digan que se fue. ¿Qué hacemos? Vamos a la pausa", agregó acto seguido.

Sin embargo, afortunadamente para todos, finalmente el joven regresó al piso tras la pausa y todos, empezando por la conductora, recuperaron el aliento después de ese momento de zozobra.