Gaspar Cinco: Psicópata, narcisista y obsesionado contra el hijo de Alejandra

Mañana comenzará el juicio en contra de Franco Gaspar Cinco, acusado de asesinar a su novia y el hijo de ella dándoles cianuro de potasio diluido en agua, en junio del año pasado.

“Hubo una planificación aprovechó que el niño estaba pasando un cuadro gripal y le sugirió a Alejandra darle agua bendita para mejorar el proceso, la engañó, hizo un artilugio por lo bajo, aparentar que quería ayudar al niño, son sin duda componentes que hacen del caso único”, dijo el fiscal Ramiro Ramos Ossorio en una entrevista en exclusiva con InformateSalta.

El acusado, periodista de profesión, mantuvo una relación breve con la víctima, del análisis de los mensajes de whatsapp que se enviaban, se dedujo que fue un noviazgo intenso, “los chats comenzaban a las seis de la mañana y terminaban a las doce de la noche”, explicó.







Al principio tenían características normales pero después notaron que “de él había una marcada animosidad hacia el niño, se lo planteaba a Alejandra de forma solapada, con una actitud de broma, cada vez que podía enfatizaba en que la presencia del niño dentro de la pareja complicaba su proyecto de familia. Incluso tiraba sugerencias al punto de decirle que se lo deje a sus padres, decisiones que obviamente Alejandra no compartía”.

De perfil psicopático, Gaspar planificó la muerte de la criatura que tenía dos años. La pericia psicológica y psiquiátrica muestra que su personalidad “se corresponde con la naturaleza del hecho que cometió. Una persona con esos rasgos (psicopáticos), hace que tome decisiones como esta porque no desarrolla empatía ni emociones de la manera en la que lo hace el común”, dijo el fiscal.







“Una personas psicópata no es algo que se encuentre con habitualidad por fortuna, lo que no quita de que actúe en su entorno social como alguien absolutamente normal, o que tenga afectadas sus facultades mentales. Es egocéntrico, narcisista y todo eso lo llevó a no tener reparo a la hora de cumplir sus objetivos”, añadió.

El allanamiento que hicieron en su casa y los ambientales lo muestran como una persona normal, sin embargo planificó un crimen sin precedentes. Averiguó cómo conseguir el veneno, su empleo y consecuencias. Después de cometer el despiadado hecho, y mientras la familia de Alejandra y Amir buscan asistirlos médicamente porque no entendían que estaba pasando, Gaspar quiso entrar de nuevo en la casa para borrar rastros, pero su cuñado advirtió algo raro y no lo dejó pasar, su hermana guardó la botella violenta donde estaba la prueba fundamental.

Padres de Alejandra



“Buscamos los lugares donde se podía comprar este veneno y en Salta hay tres, dos de ellos no tenían stock, así que personal de investigaciones fue al único laboratorio que lo tenía disponible. Confirmaron que habían realizado una venta el día anterior y describió al cliente cuyas características comparadas con Gaspar Cinco eran absolutas”.

Desde ese momento comenzaron a buscar el frasco y fue hallado a pocos metros de la casa de las víctimas, a simple vista y representando un peligro inclusive para terceros. El fiscal hizo hincapié en el estado en el que quedó la familia de Alejandra. “Está consolidada y era absolutamente continente no solo con ella sino también con el niño, cómo impactó en ese grupo la pérdida de dos de sus miembros fue terrible. Han sufrido mucho”.

Fiscal Ramiro Ramos Ossorio



Finalmente dijo que nadie del entorno de Gaspar advirtió que iba a cometer semejante crimen. “La gente que toma conocimiento, no directo, por diálogos que tuvo con amigos dando entender que iba a tomar una decisión como esta, no lo toman enserio porque dentro de la habitualidad de la charla no ven enserio que alguien diga que va a matar a un chico de dos años de un tiro. Los niveles de alerta no se activaron porque la gente no toma enserio eso”, finalizó.