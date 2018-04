Ferri, dolido por las críticas de Sáenz: “Habla por desconocimiento”

Luego que el intendente de la ciudad Gustavo Sáenz manifestara su preocupación ante el aparente retroceso en el trabajo de la subsecretaria de Bienestar Animal, sobre todo en lo vinculado a las castraciones, David Ferri, a cargo del área, en diálogo con InformateSalta, aseguró que le dolieron mucho sus declaraciones ya que es muy responsable con el trabajo y mucho más cuando se trata de animales.

En ese marco, señaló que los comentarios del jefe comunal evidenciaron desconocimiento y desinformación. “Hacer ese comentario me parece que no es correcto, pero son gajes del oficio, igualmente esto no va a hacer que yo decaiga o baje mis brazos, voy a seguir trabajando en pos del bienestar de los animales, como lo vengo haciendo desde hace cuatro años”, manifestó.

En la oportunidad, explicó que las demoras en las salidas del quirófano móvil estuvieron vinculadas al acondicionamiento de uno nuevo. “Estamos castrando en los puestos fijos pero lo que más quiere la gente es el quirófano móvil en los barrios, hoy ya fuimos a cobrar un cheque para poder terminarlo y la semana que viene a más tardar la otra semana ya va a estar funcionando”, dijo.

Asimismo indicó que cumplirán con el objetivo propuesto por Sáenz de llegar a 10 mil castraciones anuales. “Yo me propuse un número más alto, mi objetivo es más alto que 10 mil castraciones y creo que voy a lograrlo”, indicó.

También evitó cargar contra el proteccionismo, ya que a pesar de estar divididos, dijo que piden todo en pos del bienestar de los animales. “Me parece bien pero por ahí hablan sin tener conocimiento de cuales son las causas, y también presionan y yo creo que eso fue lo que llevó a que el intendente tenga este tipo de reacciones”, expresó.

Por último, indicó que la jerarquización del área más que beneficiarlos los perjudicó ya que tuvieron que volver todos los expedientes a foja cero, como así también perdieron beneficios que tenían cuando estaban en la secretaría de Ambiente, como por ejemplo la caja chica, que ahora están haciendo los trámites para poder recobrarlos.

Día del Animal

Ferri sostuvo que la municipalidad trabajará en conjunto con la asociación PAS en el tradicional evento “Animalandia 2018”. “Vamos a colaborar con puestos de vacunación y de educación, con inspectores que vayan haciendo conocer la normativa a los asistentes para que vayan comenzando a cumplir las normativas con respecto a lo que es la tenencia de animales”, finalizó.