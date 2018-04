Familiares y amigos llegaron desde Rivadavia para pedir justicia por Lucas

Pasan los días y sigue la incertidumbre, en torno a la muerte de Lucas Correa, el joven de 26 años, oriundo de Rivadavia Banda Sur que fue hallado sin vida el domingo 8 de abril en inmediaciones al hospital San Bernardo, cuya muerte causó intriga y conmoción.

En ese sentido, este jueves a la tarde, está prevista la realización de una marcha por el centro de la ciudad de Salta, donde conocidos, amigos y parientes de Lucas exigirán justicia, pidiendo para que el caso no quede impune.

InformateSalta dialogó con Brian Salazar, periodista y amigo de Lucas, quien señaló que, no habiendo novedades hasta la fecha “hoy realizamos una marcha por Salta, en el centro”.

“La marcha la componen amigos, compañeros de la UNSa y familiares, que vinieron de Rivadavia Banda Sur”, agregó Salazar, quien puntualizó que la concentración y movilización será por el alrededor de la plaza 9 de Julio, a partir de las 18 horas.

Del mismo modo, comentó que a nuestra ciudad arribó una gran cantidad de familiares del joven fallecido, “están la madre, la tía, los amigos, hoy (por este jueves) venía otro grupo de familiares para participar”, informó Salazar.

Así recalcó la preocupación que mantienen dado que, hasta el momento, no hubo avances en la causa sobre el fallecimiento del estudiante universitario. “Sorprende muchísimo que no hubo novedades, que no se estén haciendo las investigaciones que corresponden, esperemos que esto no quede impune y se investigue como corresponde”.