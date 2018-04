Tarifazo: Godoy trató de diva a Olmedo, pautero a Grande y anti-alfonsinista a Nanni

El presidente de la Cámara de Diputados se despachó contra los diputados nacionales que no dieron quórum a la sesión para tratar los aumentos de tarifa que impulsa del gobierno. Hasta comparó al sojero con la mediática Natacha Jaitt.

Tras el fracaso de la sesión especial para tratar los aumentos de tarifas que impulsa el Gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, ante los micrófonos de FM Cadena Máxima, salió con los tapones de punta contra los diputados salteños que no dieron quórum.

Su primera ‘víctima’ fue el empresario sojero Alfredo Olmedo, que quedó en el centro de la escena por abandonar el recinto después de mantener una extraña charla con el cordobés afín al gobierno nacional, Javier Pretto, por el cual luego fue tratado de ‘coimero y corrupto’ por sus pares. “Es como una diva, un tipo medio raro, una especie de Natacha Jaitt, habla sin fundamentos”, expresó.

Además echó por tierra la defensa que enarboló el legislador de la campera amarilla, de que se trató de una cuestión de respeto por el reglamento, y aseguró que su actitud fue funcional a la estrategia política del oficialismo. “No es cierto que vos esperás 15 minutos y si no te vas, si tenés ganas de tratar el tema te quedás”, expresó.

También señaló que si bien Olmedo se jacta de tener 200 proyectos, habría que preguntarle cuántos tiene aprobado. “Es una personas con la cual no se puede conversar tiene ya sus fundamentalismos planteado en un montón de temas”, manifestó.

Luego llegó el turno del radical Miguel Nanni, quien – según dijo – a pesar de ser parte de Cambiemos, es uno de los que más esconde a Macri. Y por si esto fuera poco, atacó sus convicciones y las fibras íntimas del radicalismo. “Estos radicales, no son alfonsinistas, yo tengo los mejores recuerdos de Alfonsín, pero bueno ellos mismos son los que lo maltrataron”, manifestó.

En la oportunidad, también cargó contra Martín Grande, a quien acusó de usar el periodismo salteño y cobrar jugosas pautas de la provincia y del municipio en el nombre de la independencia del periodismo para hacer política. “Así hizo su campaña a intendente y llegó a ser diputado”, sostuvo.

Además le reclamó falta de coherencia en su discurso ya que en la época de Cristina ‘gritaba’ en su programa contra las tarifas, y hoy ni siquiera ‘da la cara’. “Te tenés que sentar, discutir, dar tus razones y votar en contra si es necesario, no esconderte, o no sabés que hacer o no recibís instrucciones desde arriba”, lanzó.

Finalmente, y sin demasiados elogios, consideró que Kosiner, David, Zottos y Leavy estuvieron “bien”.