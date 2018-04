"Se hace la señora y quedó embarazada de un casado"

Después de la polémica que trajo la nota que dio Mica Viciconte en Pampita Online con Nicole Neumann y Fabián Cubero, Nicole Neumann prendió el ventilador desde Cortá por Lozano.

Una vez más, la modelo apuntó contra su histórica rival y lanzó furiosas frases. “Me encanta porque veo que hay personajes que si no tienen el contenido de mi persona no tienen nada, de hecho parece que ayer estaba casi invitada al programa así que voy a ir a cobrar un bolo”, aseguró.

“Siempre dicen que yo necesito hablar y al final es al revés, yo no hablo de nadie y hay ciertos personajes que el único contenido que tienen, evidentemente, es estar hablando de mí. Sobre todo de la vida privada que me parece espantoso y sobre todo cuando hay hijos y criaturas de por medio”, siguió, molesta.

Sin embargo, fue más allá: “Hablamos de una señora que se hace la señora moralista y no se si se olvida, como mucha gente, que quedó embarazada de un hombre estando casada con otro. No solo infidelidad. No nos cuidamos, hacemos todo pésimo, pésimo, pésimo. Después estamos juzgando, haciéndonos la señora mamá, la señora. Partamos de una base, ¿no? Más papista que el Papa”, arrojó, contundente.