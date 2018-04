Esta abuela compite en concurso de belleza: ¿cuántos años tiene?

Gina Stewart está compitiendo con modelos de 18 años para ser coronada Miss Maxim Australia… pero ¿puedes adivinar su edad?

La rubia, que tiene cuatro hijos y un nieto, en realidad tiene 47 años, y está demostrando que la edad es solo un número.

Ella ha estado noqueando a cientos de chicas que tienen la mitad de su edad para llegar a la final de la competencia de Maxim’s Finest.

La australiana ha acumulado asombrosamente 40.000 seguidores en Instagram, donde publica sexies selfies.

Gina Stewart tiene dos hijas y dos hijos, que tienen 27, 25, 23 y 4 años, y ahora también tiene una nieta de 10 meses.

Hablando de su “secreto” para envejecer con elegancia, ella le dijo al Daily Mail Australia: “El único procedimiento cosmético que tuve fue en mis pechos hace 10 años. No uso botox o rellenos ya que creo en el envejecimiento con gracia”.

“Pero en serio, no hay secreto. Creo que todos son hermosos No estoy haciendo esto por atención, ya que lo odio. Solo trato de hacer la diferencia para inspirar a las mujeres a que no se destrocen las unas a las otras”, agregó.

Gina Stewart espera ganar el concurso para donar el premio de 7 mil dólares para ayudar a su amiga de 30 años, que recientemente sufrió un derrame cerebral. Ella también espera crear conciencia sobre las víctimas de accidentes cerebrovasculares.