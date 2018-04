¿Cómo reaccionaría si sus hijos la saludan a la China en TV?: así le contestó Pampita a Nicole

Luego de su comentada entrevista a Mica Viciconte en Pampita Online, Carolina “Pampita” Ardohain le respondió a Nicole Neumann, quien se mostró indignada por el llamado al aire de Fabián Cubero con sus hijas.

Cuando el cronista de Pamela a la tarde le recordó que Nicole dijo que ella había sido una mujer infiel, Carolina respondió: “No soy de contestar nunca a las personas que me agreden o me quieren hacer daño. Cuando viene mala onda, se necesitan dos para pelear y yo no engancho jamás”.

Sobre el saludo de las hijas de Nicole a Mica al aire, Pampita aclaró: “Fue una sorpresa, teníamos un video de Fabián y con eso ya estaba pero surgió el llamado sorpresa en el aire. No lo buscamos nosotros como producción. No sabíamos del llamado o que iban a estar sus hijas en línea, no fue planeado”.

Al ser consultada si volvería a poner al aire el llamado de Fabián y sus niñas, la novia de Pico Mónaco aeguró: “Para mí fue algo espontáneo y se manejó con la mejor de las ondas. La atención estaba puesta en nuestra invitada y su gran momento personal”.

Por último, el periodista le preguntó si le molestaría que sus hijos saluden en televisión y le digan lo buena que es a la China Suárez, actual pareja de Benjamín Vicuña y con quien ella protagonizó un verdadero escándalo en un motorhome.

“A mí me encanta que los chicos reciban amor, lo he dicho siempre, y me parece que los grandes tenemos que prestar atencion a la felicidad de nuestros hijos y que estén rodeados de amor. Lo único que me importa es que mis hijos sean felices”, sentenció Pampita, con su clásica sonrisa.