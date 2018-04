El “Albo” viaja cargado de ilusiones

Tras vencer 2 a 1 en la ida en Salta, Gimnasia y Tiro visitará el próximo domingo, desde las 19.15 horas, a Sportivo Belgrano, de San Francisco, Córdoba, por la revancha los octavos de final del torneo Federal “A”. Manteniendo la diferencia de un gol o empatando se meterá en cuartos de final del torneo federal "A" por el segundo ascenso.

En lo estrictamente futbolístico, el equipo sería el mismo equipo que probó en la práctica realizada en el hotel de la Liga Salteña de Fútbol. Nicolás Isa y Raúl Poclaba ocuparán las vacantes del suspendido Jonathan Medina y del lesionado Pablo Agüero. El jujeño será el volante tapón que se acomodará por adelante de la línea de la defensa y el salteño respaldará en la recuperación y también en la generación a Pablo Motta, ocupando el puesto de Fabio Giménez, quien ahora se reubicará en el lateral izquierdo de la defensa.

El plantel realizará el último entrenamiento en Salta y por la noche emprenderá viaje rumbo a Córdoba. La idea del estratega millonario es no achicarse en un escenario en el que Sportivo desde hace un año es imbatible, el “Oscar C. Boero” de San Francisco, donde no pierde desde el 30 de abril del año pasado, y en el que disputó 14 encuentros en el campeonato, ganando 9 partidos y empatando en 5 ocasiones (incluyendo la igualdad con Gimnasia en el octogonal).

Equipo: Mauro Leguiza; Alvaro Cazula, Hereñu, Nelson Ibarlucea y Fabio Gimenez; Pablo Agüero, López Macri, Nicolás Isa, Pablo Motta, Luciano Herrera y Alejandro Toledo.