Rogelio Frigerio confirmó el peor panorama para el bolsillo argentino: reveló que habrá tarifazos hasta el 2020. El ministro de Interior lo confirmó en una entrevista con el diario El Tribuno de Salta, en medio de las críticas por la tarifas.

"Estábamos con tarifas muy lejanas a ese costo y por eso tenemos que hacerlo de manera gradual: recién al cuarto o quinto año de este camino las tarifas van a llegar al nivel de su costo de producción", contó en un sincericidio.

"Nosotros no podemos mentirle a la gente, nosotros tenemos que decirle la verdad y a veces la verdad es dolorosa", agregó.

Además, Frigerio intentó justificar el tarifazo: "El agua potable, para los que la tenían, el gas, la electricidad o el transporte se podían pagar a una tarifa muy lejana al costo de producción". "Las tarifas y los servicios básicos tienen un costo y ese costo por supuesto que hay que pagarlo", expresó.

Y finalizó sobre el tema: "Estamos dispuestos a escuchar alternativas y propuestas, primero de nuestros aliados, y también de la oposición. Hasta ahora no las hemos tenido, pero siempre estamos dispuestos a escuchar para tratar de mejorar las políticas públicas entendiendo que no hay otro camino que el que está llevando adelante el presidente. Sabemos que no es un camino fácil, pero estamos convencidos que este es el único camino posible para que la Argentina se ponga de pie y para resolver los problemas que llevan demasiado tiempo".