"Me quitó la posibilidad de ver crecer a mi nieto y a mi hija"

Esta mañana, el primero en declarar en el juicio contra Franco Gaspar Cinco fue el padre de Alejandra Párraga. La primera consulta del juez Longarte fue sobre sí conocía al imputado al imputado, a lo que respondió:

“Lo conocí el día 20 de mayo a las medianoche, yo estaba guardando mi auto en el garage y se acerca mi hija y me dice - Papá te presento a Franco -. Me sorprendí y le dije - ¡mirá la hora que es! -".

A esto, según Párraga, Gaspar le respondió: "la vengo a saludar a Alejandra", por lo que él le expresó: "Vení mañana que es el cumpleaños, venite mañana".

Al avanzar su declaración, le consultaron sobre cuál es su interés, a lo que indicó: “Mi interés es que sea juzgado este individuo que realmente me quitó la posibilidad de verlo crecer a mi nieto y a mi hija”.

Seguidamente, Párraga a pedido del fiscal Ramos Ossorio relató todo lo sucedido ese 5 de junio de 2017 en Villa Cristina: "Aproximadamente 16.30 estaba en mi dormitorio y sentí un grito desgarrador, de Amir, de mi nieto y con otras voces de mi hija, que decía llámalo al papá, llámalo al papá. Corrí... sin que nadie me fuera a buscar al living de mi casa y encontré que mi hija lo tenía a Amir desvaneciéndose. Entonces se lo tomé yo, se lo agarre a Amir y pensé que era producto de los bronquios que se estaba desvaneciendo porque en esos días estaba resfriado el chico. Se lo tome a Amir y le empecé a hacer una respiración boca a boca para poderlo reanimarlo. Y con la vista realzada, en las personas, lo vi a Gaspar Cinco, a dos o tres metros, mirando parado, mi hija llorando, mi señora por atrás. Le pedí por favor de que llamara a la ambulancia porque se me iba el chico no lo podía reanimar, se lo pedí a Gaspar Cinco que estaba más próximo y él medio que dudaba y llamaron a la ambulancia".







"Al ver que el chico no se reanimaba, veía que se desvanecía, opte por cargarlo en mi auto, yo la puse a mi hija Gabriela en el asiento de atrás, arriba Amir para que le vaya practicando la respiración boca a boca. Mi señora ocupó el asiento de adelante del acompañante y yo conduje hasta el hospital Santa Clara de Asís, en la Urquiza al 900. Tocando bocina, abriéndome paso como podía para poder llegar al hospital, ingresé al hospital al garage, menos mal que no había ninguna ambulancia, toque bocina grite, bueno fueron cuestiones de segundos en las que me trasladaron a una sala a donde un médico y una enfermera comenzaron a hacer reanimación con oxígeno. Al ver que no respondía, yo estaba en la sala esa. Al ver que no respondía Amir, lo pasaron a terapia intensiva, a la cual yo no tuve acceso" continúo.

Se entera que Amir y Alejandra habían fallecido casi en simultaneo

"Lo que yo sé es que no sabía nada de mi hija, Alejandra la madre del bebé, no sabía porque pensé que ella estaba en estado de shock de nerviosismo al ver al hijo de esa manera" añadió.

En este momento de la declaración, Párraga indicó: "Nos quedamos a esperar las respuestas de los médicos del Santa Clara de Asís de terapia intensiva, los cuales nos dijeron que no, que se había cortado. Al rato recibo una llamada de una de mis hijas que Alejandra la habían trasladado al Hospital San Bernardo, la ambulancia esa que habíamos pedido para Amir, la trasladaban al hospital San Bernardo, una de mis hijas me dice - Papá Alejandra llegó ya desvanecida, fallecida - ”.

Diálogo con Gaspar Cinco por teléfono

Tras enterarse de la noticia, el padre de Alejandra relató que preguntó a su hija: "Pero qué paso, con quién estas vos - estoy con Franco le dijo la muchacha.- ¿Cómo?... Pasame con él le dije. Ahí hable con Franco Gaspar Cinco, ¿Qué paso? - Don Alejandro le di agua bendita porque estaba resfriadito- me respondió".

“Pero cómo le vas a dar agua bendita, si el agua bendita no se toma. Después vamos a hablar, me desborde no sabía qué hacer, me sentí aturdido" concluyó.