A quince años de dar el sí, Matt Damon y la salteña Luciana Barroso, más enamorados que nunca

“Estábamos filmando "Pegado a ti", con Greg Kinnear y Eva Mendes…, cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas, y escapé. Me escondí detrás del bar, ella me miró, y me preguntó qué hacía ahí…” recuerda el actor Matt Damon a la hora de relatar el momento en el que conoció a Luciana Barroso, una salteña que por entonces trabajaba en un mar de Miami.

Así como indica Infobae, Luciana no era nueva en los Estados Unidos llevaba siete años viviendo allí, donde tuvo a Alexia, su hija, como madre soltera. Así lo cuenta Matt: "Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer del destino…, y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Hasta entonces, en mis veinte años, anduve de aquí para allá preguntándome si lograría asentarme o sería soltero toda la vida: una idea que me inquietaba. Pero encontré a la persona correcta… ¡y fue como si me fulminara un rayo".

Esa noche comenzó una historia de amor intensa, y en menos de dos años, la pareja celebraba de manera íntima y discreta una ceremonia para unirse para toda la vida. Desde entonces, nunca más se separaron.

Actualmente son padres de Isabella (15), Gia Zavala (12) y Stella (10), unidas sin conflictos a Alexia (19), la hija de Luciana.

Así como sentencia Infobae, no todo está dicho y decidido en esta pareja que aparentemente estarían buscando su cuarto hijo. Hoy, Matt tiene 47 años; Luciana, 42 y el deseo de que este amor que lleva 15 años continúe encendido.