El ataque a Siria fue un acto “criminal e ilegal”

Salta Entre Líneas/ Sebastián Ahur, referente de la Unión Sirio Libanesa en Salta manifestó que la comunidad Sirio Libanesa de Salta vive los días con mucha “preocupación, dolor e indignación” los momentos actuales que atraviesa su paía de orígen, porque las acciones de las potencias occidentales agravan, de manera ilegal, la tragedia que también alimentaron desde el comienzo.

El Presidente de la Unión Sirio Libanesa recordó que se cumplieron 72 años de la independencia de Siria del dominio colonial de Francia e Inglaterra, que son los mismos países que “apoyan el ataque y perpetran la agresión contra un pueblo”.

“La excusa es que hubo un ataque de armas químicas que no fue verificado de ninguna manera. Los ataques no aportan ninguna claridad, si no que oscurecen aún más el panorama. Es algo criminal e ilegal”, expresó Ashur.

También, consideró que si el conflicto de Siria es civil e interno, debería resolverse de la misma manera sin la intervención de las potencias. En ese sentido, recalcó que el conflicto se prolonga debido a que las mismas potencias “subsidian la violencia y pagan mercenarios”.

En cuanto al rol de la Argentina, Ashur indicó que el país debe seguir la tradición diplomática de respeto al multilateralismo, y no omitir la situación lo que da a entender un avale a los ataques.

“Nosotros esperamos que la tradición política internacional de la Argentina prevalezca en este sentido, más allá de los volantazos de algún gobierno de turno por querer agradar a las grandes potencias y erróneamente creer que así nos vamos a posicionar mejor. Se debe mantener una conducta de apoyo a la paz, a la soberanía, a las instituciones que están establecidas a nivel internacional para la solución de los conflictos y actos de carácter terrorista”, indicó Ashur y agregó que la Argentina tiene que cumplir con su obligación y tradición de ser un país de paz.

En cuanto a la cantidad de víctimas que se ha cobrado la guerra Siria, Ashur informó que son más de medio millón de muertes y reiteró que el número no hubiera sido tan grande si no fue por el apoyo económico y armamentístico de las potencias a las milicias “mal llamadas rebeldes”.

“Son responsables a la hora de bombardear pero tampoco abren la puerta a los refugiados. No les interesa la gente de Siria, solo les interesa sus oscuros intereses propios”, dijo Ashur.

La comunidad Sirio Libanesa realizó un acto en la Plaza de los Países Árabes para conmemorar la independencia de Siria y realizar votos de paz.