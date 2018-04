"Traeme la copa Messi, traeme la co...": la historia detrás del hit

Más de 875 mil reproducciones, miles de comentarios y un verdadero fenómeno viral que crece y crece. "Traeme la copa Messi, traeme la copa me. Traeme la copa Pulga, traeme la co", es el hit mundialista que explota en las redes sociales. "Porque Messi se lo meressi", cierra el clip.

Chapu Martínez es un comediante que creó en Instagram el video del momento. El mismo ya cuenta con otras versiones, algunas en remix, y se replicó en varios programas televisivos.

En poco más de dos años que lleva en Instagram, Chapu ya posee más de 300 mil seguidores. Desde la red social además creó el hashtag #LaCopaMessiChallenge, donde invita a los usuarios a aportar su propia versión. Las decenas de respuestas no tardaron en aparecer.

"Genero contenido de humor desde Instagram. Soy eso, laburo de comediante y también hago stand up", se presenta Chapu Martínez, quien le cuenta cómo nació esta locura que parece no tener fin y que promete ser furor en la Copa del Mundo de Rusia.

-¿Cómo fue que te nació hacer este video?

-No tenía pensado hacer un video puntualmente sobre Messi, me salió improvisado. Sí juego con la gente en la calle, hago muchos videos con ellos y sabía faltaba poco para el Mundial. Yo soy un tipo muy futbolero y dije: ’vamos a jugar con la gente en la calle acerca del Mundial’. Prendí el celular, la cámara y salió. ’Que empiece el Mundial y Messi traiga la copa’.

-¿Creías que ibas a encontrar esta repercusión, tanto a nivel nacional como internacional?

-Nunca me imaginé que fuera a explotar el video. Salió en un montón de lados y el alcance que tuvo fue increíble. Me da una alegría enorme porque hace un montón de tiempo que vengo buscando esto, que más gente me pueda conocer y poder vivir o empezar a trabajar de lo que me gusta, que es la comedia. Pienso que esto es un buen comienzo".

-Decís que sos futbolero, ¿qué te genera Lionel Messi?

-El fútbol me apasiona desde chiquito. Con Messi la realidad es que me pasa algo distinto al de los otros jugadores. No solo porque es el mejor de la historia, por lejos, sino porque es una emoción constante verlo, una alegría enorme el saber que es argentino, que puedo vivir esto. Realmente es extraordinario lo que hace en la cancha y aunque no lo conozco, estoy más que seguro que es una gran persona y un gran padre.

-Ahora que alcanzaste una gran repercusión, ¿qué objetivos te propusiste?

-Como objetivo me puse soñar con que Messi lo pueda ver el video y tener una respuesta del crack de La Pulga. Siento que con esto de alguna forma es lo más cercano puedo estar. Me encantaría poder conocerlo a Messi. Es el sueño más grande que tengo y que me surge a partir de este video. También poder viajar a Rusia, a un Mundial que nunca fui. Soñar no cuesta nada ¿no? (ríe).