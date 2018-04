InformateSalta te lleva a ver lo mejor del Trap nacional

Trap Fest congregará en nuestra ciudad a los cuatro artistas más elegidos por los adolescentes en las redes sociales: Khea, Cazzu, Ecko y Seven Kayne. Será el viernes 4 de Mayo a las 21,30 en el Teatro Provincial.

El Trap es un subgénero del rap que nace en la década de los ‘90 en el sur de Estados Unidos y que mezcla hip hop con música electrónica. Las letras de las canciones cuentan con alto contenido social, pero no con intención de ser protesta, sino simplemente como “relatos” sobre problemática juvenil. En él lo importante es el sonido; pesados y oscuros arreglos electrónicos, que pasan de lentos a rápido enseguida.

Lo mejor del Trap Nacional se dará cita en nuestra ciudad el próximo 04 de mayo, en el Teatro Provincial. Los exponentes que dejarán su flow en el escenario son:

Khea, de apenas 17 años, es un fenómeno que parece no tener techo. Comenzó a rapear en las calles de Buenos Aires hasta que fusionó todo su talento creativo con bases musicales, transformando su rap en trap, y creando temas como “Vete”, “Rebota”, “Pa saber amar”, hasta alcanzar sin dudas su mayor éxito con “Loca”, que superó ya los 100 millones de reproducciones en youtube, y actualmente salió a la luz una versión remixada por el cantante mundialmente conocido Bad Bunny.

Ecko posee un gran talento, porque es un muy buen mc. En 2016 participó en Auge team. Su nombre real es Ignacio Matías Spallietti, tiene 18 años y se destaca por las batallas de: Duki vs Ecko vs Baiper vs Verde. Es uno de los principales exponentes del rap/trap del país. Ha liderado junto a Papo, Wos y Cacha las encuestas para saber qué cuarteto será el que quede más alto en la Red Bull. Asimismo, el competidor del Quinto escalón participó en Supremacía MC, donde dio un buen nivel a pesar de caer contra Neuz. En los últimos días, el “dealer de skilles” comunicó la posibilidad de dejar las competencias.

Cazzu, ese nombre que no para de aparecer en el display de un reproductor, es, y no hay dudas, la artista argentina urbana del momento. Al instante de ponerse los auriculares aparece otra víctima más de ese flow contagioso cargado de sensualidad y originalidad, llave que le ha abierto las puertas en toda la escena argentina y poco a poco forja la cerradura de lo internacional. Su consolidación como artista, es fruto de su transición en distintos géneros como el Trap, Cumbia y el Reggaetón, éstos aportándole diferentes melodías, estilos, letras, composiciones que han hecho de ella lo que es ahora.

Seven Kayne, otra de las grandes figuras del trap en nuestro país y creador del éxito “Si te lastime”, también estará presente para este Festival.

Elias Sanchez, artista local precursor del Género en El Norte Argentino, Creador de “Provocadora” y “Boomerang” otro de sus más recientes producciones dará su presente en Salta.

Desde InformateSalta te invitamos a formar parte del evento, mediante nuestro sorteo de entradas. Te invitamos a tentar a la suerte, ese mismo día anunciaremos a nuestros ganadores.