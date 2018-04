Reclamo de comerciantes de Av. San Martín: “La obra está en plena ejecución”

Luego que comerciantes manifestaran su preocupación ante la supuesta paralización de las obras de Av. San Martín al 1200, Francisco Agolio, subsecretario de Obras Públicas, en diálogo con InformateSalta, aclaró que los trabajos “nunca se interrumpieron ni nada por el estilo”.

En ese marco, explicó que las obras iniciaron a mediados de marzo debido al colapso de dos losas justo en el eje central de la calle. “Sabemos que en el periodo estival no es aconsejable realizar trabajos de bacheo porque demoran casi el triple de lo que sería en condiciones normales pero la situación no daba para más, incluso la gente de tránsito iba a interrumpir la circulación desde su área”, dijo.



Sobre la decisión de habilitar media calzada, negó que la medida esté vinculada a la solicitada realizada por Franco Brunetti y explicó si bien para la empresa a cargo de la obra es mucho más fácil cortar toda la calle y trabajar sin ningún tipo de obstáculo, si hicieran eso en todos los frentes de obras, no se podría circular en la ciudad. “Nosotros priorizamos la comodidad del vecino en general, solo en casos extremos hacemos un corte total, en la gran mayoría, te diría el 90% de las veces, no hay corte total”, sostuvo.

En ese marco, expresó que si las cosas se hacen con precaución y con cuidado, no ocurren mayores riesgos. “Al día de hoy no hemos tenido que lamentar ningún tipo de inconveniente pero hay un volumen de obras de bacheo enorme, si pensáramos en la comodidad de la empresa no se podría circular”, aclaró.

Con respecto a la presencia de solo tres obreros, explicó que la mayoría de las losas están en estado de fragüe con lo cual más allá de que haya un cuidador, que controle que no se hayan roto la señalización, no se necesita otro tipo de tarea. “A lo mejor eso también llevó a la confusión del vecino, pensando que se habilitó y que abandonamos la obra”, dijo.

El funcionario explicó que en dos días más se levantará todos los corralitos que están señalizados en la mano izquierda, mientras que las 9 o 10 losas intervenidas sobre mano derecha aún le faltan 4 o 5 días para poder habilitarlas. “De ahí vamos a trabajar sobre tres losas más que están muy dañadas que son la continuación de este corralito que está armado a mano derecha”, sostuvo.

Por último, manifestó que no hay ninguna obra que no ocasione algún tipo de molestias. “Puede ser que no haya movimiento en estos dos días porque está en periodo de fragüe el hormigón pero las obras continúan, la municipalidad no abandona ninguna obra, pedimos paciencia, el tiempo tampoco ayudó, ya estamos en la etapa final, estamos terminando, si Dios quiere los trabajos que se hicieron van a quedar muy bien”, finalizó.