Domingo, el canillita

Las noches tenían mucho más que lunas y estrellas. Desde que caía el sol pareciera ser que venía en ella, la gracia del padre. Pues la noche tenía también, todos esos personajes que no fingen el viaje ni el traje. También me gustaba dormir en la noche, pero mucho más, después de vivirla. ¿Qué mejor suena la música, que sabe más la comida y que sed la bebida, con los grillos, con el umbral, con las chicas atrevidas? Por las noches.

Habré querido ser tus ojos, llenos de negro, con todo tu misterio, con esos escondites detrás de las persianas, con esos bordes por abrirse y por cerrarse. Soñaba con vivir allí, en esos días de ríos de agua dulce, en esos mares de sal, escondido del mundo, del sol y su ardor, lejos del ruido, del bullicio de la gente que grita sin mente, que corre sin rumbo y sin suerte.

Estabas allí entre diarios, revistas, y sombrillas. Unas gafas sosteniendo todo tu ser, esos pesares desde la niñez, el pasado tan al revés, y los golpes por doquier. Pero siempre estabas allí, oliendo el mundo, tocando la vida con tu palma, cantando el precio, contando el vuelto, riendo con el viento, bailando con tu alma.

Es que eras todos los días, todas las semanas, no solo Domingo te llamabas. No solo canillita, no solo tú puesto ni tu parada. Fuiste gran parte de mi ciudad, la linda, la Salta. Como la Iglesia San Francisco, La Moderna, las empanadas. Tal vez, una historia, una leyenda, una enseñanza. Era el mismo diario, el mismo papel que en cualquier quiosco, que todos los que se entregaban. Pero tu lugar, tu presencia, tu palabra, eran tan distintas. Tú guía, tus ojos, con anteojos, tus lágrimas…

Venderías más que periódicos, más que letras ordenadas, palabras informadas. Vendías ansias. Esas ganas volar, aún sin alas, esa fuerza natural, de las aguas. Porque todo lo olías, lo tocabas, porque todo lo sentías más intenso, más cercano, por tu todo, por tu lodo, por tu poco y por tu nada. Por tus ojos yo te lloro, te extraño y cada año, te acompaño. Cuando paso por la Mitre, justo allí, en la esquina de la España. Ya no hay Domingo, ni ayeres ni mañanas, pero hay noches, hay decencia en tu oscura y sabia visión del corazón. Desde aquel día que poco se vendió, que hambre hubo en la panza, aún se percibe ese clima, del bastón, la sillita, la ceguera y la esperanza.

Por: Nicolás Cortés, para InformateSalta