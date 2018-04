La producción más caliente de Sol Pérez: "Soy conservadora y súper fiel"

Desde que consiguió explotar su lado más sensual no paró de crecer. Se inició en la señal deportiva TyC Sports, pero el salto a la popularidad lo dio en 2017, cuando fue parte del Bailando. Tocada por la varita de Marcelo Tinelli, saltó a lo más alto.



Desde entonces, la vida de Sol Pérez (24) se desliza por un sendero de rosas. Más allá de que el primer paso lo dio gracias a esa figura privilegiada, a medida que se afianza en los medios demuestra sus dotes para desempeñarse en varias áreas. Si bien hoy disfruta de las mieles del éxito, iniciar el camino no le fue para nada sencillo. Su físico siempre le generó un trauma.



En plena adolescencia sufrió frente al espejo. No le gustaba lo que le devolvía hasta que entró en razón. “Nunca voy a ser alta y flaca, me tiene que gustar este cuerpo”, asegura la rubia de 1,60 y 55 kilos.



Conoció el fitness y fue como un amor a primera vista. angustiada, en alguna oportunidad, manifestó que para estar más delgada sólo tomaba agua y comía un yogurt por día. Eso le trajo trastornos y sufrió varios desmayos. Apoyada en su familia, empezó a comer y a alimentarse adecuadamente. Luego llegó la pasión por el entrenamiento. “A mí me gusta la cultura del fitness. Incluso, muchas de las poses que hago y que me critican las saco de ahí. Son poses comunes del fitness, no busco calentar a nadie con mis fotos. De todos modos sé que con el envase solo no llegas a ningún lado. El cuerpo por sí solo no te garantiza el éxito”.



Dice tener un carácter fuerte y que eso le brindó armas para permanecer en el medio y no quedarse a mitad de camino. De la mano de su paso por Showmatch, llegó la oportunidad de probarse en teatro y hasta en el cine. “Sinceramente no me esperaba el nivel de exposición que me dio el Bailando. Si bien trato de tener la misma vida de antes, ya no puedo ir al cine o tener una cita en cualquier lado, porque sé que me van a sacar una foto. De todas maneras, son las reglas del juego y no reniego de esto, al contrario. Tengo que aprovechar las oportunidades para seguir creciendo”.

A triunfar. El pasado verano fue una de las figuras de La isla encantada, la comedia que conquistó Carlos Paz. Rápidamente se metió a la gente en el bolsillo, y conquistar a los turistas fue una tarea sencilla. Sin embargo, el excelente momento laboral no se terminó con la estación más calurosa. Convocada para ser parte de la quinta entrega de la saga Bañeros, Sol saca a relucir toda su sensualidad. En la Costa Atlántica gana admiradores y también confianza. No sólo la elogian por sus atributos, también por su costado actoral. para no quedarse afuera de nada, también tiene planes televisivos a lo grande. Luego de triunfar en El Trece, se muda a Telefe, sin escala. Será parte de Pampita Online, el programa que conducirá la modelo y que debutará en los próximos días a la mañana. “Es un desafío muy grande y me siento preparada y con muchas ganas. Siempre le pongo mucho esfuerzo y dedicación a todo lo que hago”.







¡Combativa!



Desde que surgió en los medios e hizo gala de sus curvas interminables, suma tanto admiradores como detractores. Nunca falta el que la critica por mostrarse en paños menores, e incluso por posar siempre de la misma manera, de espalda, mostrando la cola. Hasta varias chicas del medio salieron a desafiarla. Más allá de esto, la rubia no se prende en los desafíos y asegura que con imágenes no busca provocar, sino gustarse a ella misma. A los que la critican los desafía y los ubica. “Tengo un carácter fuerte y justiciero. No me gusta que me pasen por arriba, ni tampoco que se digan cosas que no son. Muchos salen a decir que nos exhibimos como mercadería, y no. Yo no me estoy cosificando y soy libre de mostrarme y vestirme como quiero, no por eso soy una mercadería. No está bueno dejar ese mensaje, que las chicas voluptuosas avalamos la cosificación”.

¡Codiciada! Más allá de ser una de las mujeres más elogiadas del país, de que un gran número de hombres están tras sus pasos, dice que está sola, esperando al amor de su vida, pero relajada. Enfocada en seguir creciendo profesionalmente, no tiene tiempo para ponerse de novia. “No sé si creo mucho en el amor. Creo que el amor es como la felicidad, que son cosas instantáneas. Todo en la vida son momentos. Más allá de esto sueño con casarme. Soy re conservadora, súper fiel, no salgo a bailar, no tomo alcohol, no soy lo que todo el mundo piensa o se imagina por las fotos que muestro”.