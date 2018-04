Nene con retraso madurativo global necesita una silla de rueda especial

Apelando a la solidaridad de los salteños, Nahir Jurado, a través de las redes sociales lanzó un llamado a la solidaridad para su pequeño hijo Thomás, de solo 1 año y 8 meses, quien padece síndrome de west (una encefalopatía epiléptica de la infancia, grave y poco frecuente); retraso madurativo global y es oxigeno dependiente.

La joven mamá, visiblemente emocionado, sostuvo que lo único que pueden hacer los médicos es tratar de mejor su calidad de vida. “Thomy no habla, no sostiene su cabeza, no se sienta, nada de nada”, escribió junto a la foto de su nene, quien pese a todo no pierde la sonrisa de su rostro.







En ese marco, explicó que el niño necesita una sillita de rueda postural especial, que no está a su alcance comprar ya que está valuada en más de 60 mil pesos. “Quizás algunos padres con sus niños especiales tienen una en casa que su hijito ya no usa porque creció, logró caminar o demás que quizás pueda servirle a mi bebé”, pidió.

Nahir explicó que la necesita con urgencia para que no siga dañando más su cuerpo con la mala postura que tiene. “Si me la pueden vender a un precio accesible, donar, prestar, lo que sea, lo voy a agradecer”, detalló.

Por último, indicó que el menor no tiene obra social, y los trámites en Nación pueden durar años y nunca salir. “La verdad no hay tiempo para esperar”, finalizó.