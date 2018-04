“La Cobra” Mamaní vuelve a subir al ring del club San Martín

Ayer, fue presentado en conferencia el duelo entre “La Cobra” Mamaní y Durval “Bombardero” Palacios, que se realizará el próximo viernes, desde las 22 horas, en el club San Martín, ubicado en Av. San Martín 2230, en el marco del festival de boxeo “Noche de Títulos”, donde también se podrá ver los mejores exponentes de las escuelas municipales de boxeo.

Al respecto, el Presidente de la Unión Provincial de Box (UPB) Alejandro "Vasco" Galarraga, aseguró que se verá un espectáculo de nivel y jerarquía. “Será un combate atrapante e imperdible para todos”, expresó a InformateSalta.







“La Cobra”, en tanto, dijo sentirse mejor que nunca y se mostró ilusionado en hacer cinco o seis combates en el año. "Estoy en un peso que me cae muy bien, en 80 kilos, espero comenzar una nueva etapa con esta pelea, ojalá nos acompañe la gente, así podemos seguir trabajando para los chicos y por el deporte", indicó.

Por su parte, Palacios, quien lleva cinco victorias en el profesionalismo, manifestó que propondrá desde el comienzo. “No me va a durar mucho. Reconozco su trayectoria y experiencia, pero no me importa. Estoy motivado, con ganas de ser campeón pronto. No quiero ser como el común de los boxeadores que hacen un largo recorrido. No me gusta ir paso a paso”, dijo.

Pesaje

Mañana jueves 26 de abril a las 17 horas se llevará a cabo el pesaje de Javier La Cobra Mamani y Durval Bombardero Palacios en la comisión municipal de box, situada en calle Ayacucho 76 (Natatorio JD Perón) mientras que el pesaje de los boxeadores amateur será en el mismo lugar pero el día viernes 27 de 10 a 12 horas.

Entradas

Las entradas estarán a la venta a partir del día jueves 26 en la Comisión Municipal de Box de 18 a 21 horas y el mismo viernes 27 a partir de las 21 horas en las boleterías del club San Martín.

Precios

$100 pesos las populares y $150 ring side.