Godoy, duro con el Plan de Movilidad del municipio de Capital

El diputado provincial Manuel Santiago Godoy expuso sobre la cantidad de accidentes de tránsito y recordó que durante el fin de semana murieron 6 personas víctimas de siniestros. Se manifestó muy preocupado por ésta situación y pidió que se cumpla el convenio entre la municipalidad y provincia.

“La policía vial hizo un informe sobre accidentes en el 2017, estableciendo puntos críticos donde hay más accidentes en la ciudad. El informe dice que el factor principal es el humano, dice que es culpa de la gente porque no se respetan normas viales, velocidad máxima, prioridad de paso, distancias y cruces peatonales. Pero también la falta de infraestructuras viales”, señaló.

El legislador sostuvo que si bien bajó la cantidad de víctimas fatales con respecto al año pasado, sin embargo aumentó el número de accidentes. “No están pintadas las sendas de las esquinas, es mentira que los semáforos son inteligentes. En Salta muere más gente en accidentes viales que por homicidio. Sólo en abril hay 12 víctimas y en lo que va del año son 65”, indicó.

Godoy cuestionó la capacidad de quienes dirigen el área de tránsito municipal. “Hace muchos años que sólo veo caras pintadas en tránsito, parece que porque alguna vez se pusieron una boina ya tienen el derecho de estar en tránsito pero no han hecho nada”. En éste sentido también dijo: “alguien debe ocuparse de éste tema, debe haber algún experto en argentina, que venga y diga cómo ordenar el tránsito”.

Sobre el Plan de Movilidad del municipio dijo: “El otro día vi el plan que presentaron y me suena a Plan Belgrano. Lo presentaron pomposamente y no pasa nada”.

El diputado pidió que se cumpla el convenio entre Tránsito de la municipalidad y la Policía Vial de la provincia. “No importa la pela, importa que haya menos accidentes, que no se corte tanto, que las obras no duren tanto tiempo. Me parece imprescindible que funcione el convenio, que se cumpla y que entre todos podamos colaborar para que aminoren las consecuencias de los accidentes de tránsito”.