Sáenz le pidió a sus funcionarios que cuiden su trabajo y estén al servicio de la gente

El intendente Gustavo Sáenz utilizó su programa “Gustavo y la Gente” que se emite por FM Aries para enviar un claro y contundente mensaje a los funcionarios que lo acompañan. “Le pido por favor a todos y a cada una de las áreas que haga lo que corresponde, estar al servicio de la gente”.

Mientras leía los mensajes de salteños que hacen pedidos, reclamos y elogios a su gestión fue claro: “Ya no sé cómo decirles a los que trabajan con uno, se los digo públicamente, hay que tener una persona que los marque (los mensajes que reciben) y estén atentos al programa que dura media hora, no es mucho tiempo y que le vayan contestando a la gente, para ir resolviendo los problemas y que digamos la verdad, lo que se puede solucionar se soluciona y lo que no, se dice no y no se tiene a la gente dando vueltas”.





Esto se debe a la cantidad de reclamos no resueltos que llegan a las oficinas del Centro Cívico Municipal. “Yo voy a 100 kilómetros por hora y a veces veo a algunos funcionarios que van a 10, le tienen que poner más gas, ponerse a tono de esta gestión y trabajar, de una vez por todas. No generalizo pero hay muchos que todavía no entendieron que esta gestión es estar al lado de la gente, en la calle escuchando sus problemas”.

Finalmente fue directo al decirles que cuiden sus trabajos porque “no está fácil, entonces los que tienen la oportunidad del servicio deben cumplir con los que esperan algo de ellos”, finalizó, asegurando que los mensajes tienen que tener una respuesta.